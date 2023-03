Bra, continuano gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine

L’ assessore ai lavori pubblici Luciano Messa fornisce un aggiornamento sui lavori che il Comune di Bra sta attuando per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Questi riguardano in particolare, come già segnalato, strada Gerbido, per la sostituzione delle tubature, un pezzo di via Cuneo, dalla rotonda di via Rosselli verso Roreto, e un pezzo di via Fossano a Pollenzo.

Tra questi si inerisce ora un intervento in via Principi di Piemonte e in via Cavour, dove verranno sistemate le pietre.

Messa aggiunge poi un’altra importante novità, in merito all’edilizia scolastica, ambito del quale il Comune si sta da tempo occupando. "Abbiamo appena ottenuto un finanziamento di 250 mila Euro che sarà indirizzato alla sostituzione dei serramenti nella parte storica della scuola Secondaria Giovanni Piumati di via Barbacana".

Ricordiamo che inoltre a breve usciranno i risultati delle gare riguardanti gli interventi legati ai fondi del Pnrr. Tra questi, quelli relativi al Palazzo Garrone e all’ex mattatoio stanno per essere appaltati, mentre quelli in via Vittorio Emanuele sono stati da poco affidati. Si sta invece procedendo con la progettazione dell’ampliamento dell’asilo nido. L’obiettivo è concludere l’iter di affidamento in primavera per poter partire coi lavori in estate.