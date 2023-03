Bra, dal 13 marzo i lavori sulla pavimentazione in via Principi di Piemonte

A partire da lunedì 13 marzo prenderanno il via i lavori di manutenzione della pavimentazione in lastricato di pietra di via Principi di Piemonte. Il cantiere dovrebbe essere operativo per circa un mese.

Nell’ottica di creare il minor disagio possibile alla viabilità, in via Principi verrà garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia posizionando l’area di cantiere nella parte centrale della via e consentendo il transito ai lati dello stesso.

Potranno verificarsi delle deviazioni ed interruzioni momentanee del traffico, anche sulla vicina via Sarti, che saranno opportunamente segnalate.

Durante lo svolgimento dei lavori saranno soppresse le fermate dei bus “Via Principi di Piemonte/Via Sarti” nel doppio senso di circolazione, con deviazione delle linee su altro percorso.

Inoltre, nell’ambito della riqualificazione dell’area si interverrà alla sistemazione dei percorsi tattili degli attraversamenti pedonali che insistono su via Principi di Piemonte.