Bra, l’ex-scalo ferroviario diventerà un parcheggio da 300 posti auto

Una questione aperta da lungo tempo trova finalmente una conclusione, grazie a un perfetto incasellamento di varie tessere: l’ex-scalo ferroviario di Bra, adiacente a via Trento e Trieste, diventerà un grande parcheggio. Tutto nasce grazie al fatto che la Provincia si è impegnata a costruire il nuovo Guala in Piazza Arpino; di conseguenza la sua vecchia sede sarà occupata dalle medie Piumati, al momento situate in via Craveri. Così, sarà liberata dall’ingente traffico la parte alta della città e sarà lasciata libera l’area dove sorgeranno i nuovi posti auto.

Il sindaco Gianni Fogliato spiega: "In merito all’ex scalo e al sottopasso veicolare, abbiamo avuto diverse interlocuzioni coi dirigenti delle Ferrovie dello Stato in un periodo, quello del Covid, non certo facile. Un anno fa abbiamo appreso che non ci avrebbero ceduto il binario 4. Questo tecnicamente avrebbe reso impossibile creare l’entrata e l’uscita dal sottopasso nella zona di via Piumatti, col rischio di un’intensificazione del traffico. Quindi, tenendo conto che evitarlo è una nostra assoluta priorità, negli ultimi mesi siamo riusciti a sganciare l’ex-scalo merci dal sottopasso, con l’intenzione di acquisire il primo e trasformarla in parcheggio, anche a supporto del commercio naturale presente. Ci siamo così imposti un piano d’azione, che prevede ad esempio l’interlocuzione con l’Arpa per le opere di messa a norma del sottosuolo. Puntiamo entro l’anno a partire con l’atto di compravendita dell’area o almeno ad averla a disposizione da parte di Rfi. Ringrazio i tanti interlocutori seri con cui siamo interfacciati, tra cui il direttore regionale e tutti i suoi collaboratori".

Secondo i tecnici, si parla di almeno 300 posti auto. Ma questo, sottolinea il sindaco "non significa una semplice colata di asfalto, ma un nuovo assetto viabilistico, con del verde e una pista ciclabile, per cercare di rendere più fluido il traffico davanti alla stazione".

L’intervento porterà inoltre benefici anche in altre aree, ad esempio dando una nuova destinazione al cortile della scuola Montalcini, ora adibito a parcheggio in orario non scolastico. "Una volta realizzato il parcheggio nell’ex scalo ferroviario, potremmo dunque restituire lo spazio non solo alla scuola, ma anche alla stessa città, come luogo di passeggio, tenendo conto del completamento della riqualificazione in via Emanuele, che avverrà a breve", conclude Fogliato.