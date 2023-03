Cherasco, consegnate le borse di studio in ricordo di Ottavio Ferraretto

Come ogni anno l’Istituto Comprensivo di Cherasco ha consegnato agli alunni, che si sono distinti nell’anno scolastico 2021/22 per le loro virtù civiche, le borse di studio in ricordo di Ottavio Ferraretto, borse di studio che sono finanziate dai discendenti di Ferraretto per ricordare il loro avo.

Alla cerimonia erano presenti i nipoti Sara e Paolo Alessandria, il dirigente scolastico Alberto Galvagno, il sindaco di Cherasco Carlo Davico, il presidente del Consiglio Comunale di Cherasco Massimo Rosso, docenti, genitori e naturalmente i premiati.

Il nipote Paolo Alessandria è intervenuto parlando della figura del nonno Ottavio; è stato anche commemorato il professor Luigi Alessandria, già preside della Scuola Media di Cherasco, genero di Ferraretto e instancabile conservatore della sua memoria, oltre che promotore delle borse di studio.

Il sindaco Davico ha ricordato le numerose iniziative dell’amministrazione comunale di Cherasco con le quali è stato celebrato negli anni Ferraretto, per esempio l’intitolazione di una via, il cippo messo nel luogo in cui fu fucilato, la pubblicazione di un libro; il presidente del Consiglio Comunale Rosso ha parlato dei valori della libertà e dell’antifascismo.