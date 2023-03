Cuneo, Franco Civallero (FI): "Il 'no' della sindaca a favore del territorio o per ragioni di partito?"

La compagine di Forza Italia in consiglio comunale a Cuneo – recentemente ricostituitasi con il passaggio di Franco Civallero – ha discusso nelle due assise di lunedì 27 e martedì 28 febbraio di diversi argomento, tra cui la questione relativa al biodigestore e quella del guado sul Gesso in corrispondenza di frazione Mellana.



“La cittadinanza ha il diritto di sapere se il voto espresso dalla sindaca Manassero durante l’assemblea dell’Acsr è stato per il territorio oppure per indicazioni di schieramento politico, vista la medesima ispirazione politica della Sindaca borgarina” ha detto Civallero rispetto al biodigestore.



“Ciò che mi allarma è l’emergere di criticità progettuali all’indomani dell’approvazione del biodigestore e l’ipotesi di venir meno agli impegni presi. È necessario fermare questa spirale di progressivi smantellamenti di presidi di gestione pubblica. Mi chiedo se Borgo San Dalmazzo accetterà di condividere la sua indennità oppure se Cuneo resterà nuovamente con il cerino in mano”.



Rispetto alla Mellana (e alla possibile entrata nel Parco Fluviale del territorio bovesano), invece, Civallero sottolinea la necessità per i due sindaci di “confrontarsi rispetto agli investimenti da effettuare per realizzare l’opera, che mi auguro possa essere stabile e duratura”.



“Ancora più interessante è sapere se vi sia da parte di Cuneo la reale volontà di realizzare un collegamento del genere, quale sia l’entità dell’investimento e se gli uffici comunali hanno verificato la possibilità di fruire di linee di finanziamento – ha aggiunto Civallero - : ciò che incuriosisce è capire se vi siano in progettazione interventi nel Parco Fluviale nella direzione di Boves e se sono stati portati in discussione con la stessa amministrazione al di là del torrente Gesso”.