Da Irpin alle Langhe passando per Torino: il racconto di un anno di conflitto (FOTO)

Abbiamo raccolto alcune storie di un anno di conflitto russo-ucraino, direttamente da alcuni protagonisti. Rappresentanti delle istituzioni, persone comuni, rifugiati costretti a lasciare il loro Paese e chi, invece, per studio o lavoro, si trovava già lontano quella notte del 24 febbraio 2022.

Oleksandr Markushyn è il sindaco di Irpin, dove è nato e a tutt’ora vive da quarantadue anni, ha due figli. Irpin assieme a Bucha, sono due delle città ucraine simbolo di questa guerra. Irpin è considerata l’emblema della resistenza e durante il conflitto ha subito danni a edifici e infrastrutture per oltre il 70% del loro totale, senza contare le perdite umane.

“Il 24 febbraio, alle 6:15, ero già al lavoro – racconta il Sindaco Markushyn - era stato convocato in seduta d'urgenza del consiglio comunale. Istituimmo subito il quartier generale della difesa territoriale e io fui scelto per esserne al comando. Mi furono subito assegnati dei compiti: creare linee di difesa, evacuare la popolazione e organizzare gli approvvigionamenti umanitari per la cittadinanza. Nei primi giorni di guerra, l'unità TRO venne equipaggiata con tutte le armi possibili: fucili d'assalto, mitragliatrici e lanciagranate”.

Le unità TRO sono le forze di difesa territoriale, chiamate in ucraino: Сили територіальної оборони, conosciute anche come Teroborona e, appunto, con l’acronimo TrO. Si tratta della componente di riserva militare delle forze armate ucraine, composta in prevalenza da riservisti in servizio a tempo parziale, solitamente veterani di guerra, che in caso di mobilitazione generale guidano i volontari civili reclutati localmente.

“Costruimmo prima le linee di difesa – prosegue Oleksandr Markushyn – e successivamente iniziammo l’evacuazione delle persone, circa il 95% dei 100.000 residenti. All’inizio venne utilizzato il treno, ma i russi bombardarono i binari; quindi, fummo costretti a far evacuare le persone attraverso passando attraverso il ponte distrutto su Romanivka, così evacuarono in 40.000.

Decidemmo di non lasciare la città, ma di cercare di difenderla. I primi giorni dall’invasione la difesa fu tutta a carico della TrO, in un secondo momento si unirono a noi le forze armate.

Sono iniziati ad arrivare i convogli umanitari, portando cibo, acqua, medicine. Sono stati portati via i feriti. Tutta l’amministrazione di Irpin però è rimasta in città, deputati ed ex membri delle forze speciali, persone che considero eroi. Perdemmo 39 combattenti della forza territoriale.

Dopo la liberazione della città, la cosa più terrificante, era vedere corpi schiacciati dai carri armati russi, i parchi giochi dei bambini seminati di mine, con le granate nascoste perfino nei giocattoli.

Quella di rimanere nella nostra città fu una scelta consapevole, è vero saremmo potuti morire, ma se tutti i sindaci avessero lasciato le loro città? Non ci sarebbe stata l’Ucraina. Era giusto rimanere e lottare per la vittoria.

Siamo riusciti a sconfiggere il nemico e riconquistare Irpin, che è diventata per l’opinione pubblica la "Hero City". Oggi i cittadini si fanno domande e aspettano risposte, chiedono in quanto tempo riusciremo a risolvere i loro problemi e riusciremo a ricostruire la città.

Ad oggi noi sindaci, ma in generale tutti la pubblica amministrazione e la politica, non abbiamo solo il compito di ricostruire le nostre città com'erano prima del 24 febbraio, ma dobbiamo approfittare di questa tragedia per renderle migliori. Questa deve essere e sarà la nostra mission.

A Irpin sicuramente faremo dei piccoli monumenti in memoria dei nostri ragazzi, nei luoghi in cui si sono svolti i combattimenti. Dopotutto, 39 eroi della difesa territoriale di Irpin hanno dato la vita per Irpin.

Durante il 2022, a Irpin, abbiamo completamente restaurato 308 edifici a più piani e 120 edifici privati ​​danneggiati a causa dell'aggressione militare russa. Ci sono ancora 140 palazzi e circa 1.500 edifici privati che hanno bisogno di essere ricostruiti o riparati”.

Per la ricostruzione c’è ancora bisogno di aiuto, non soltanto economico e per questo ci sono persone che, pur essendo state costrette a dover lasciare la loro patria e la loro città, si sono adoperate e si stanno adoperando per dare aiuto creando reti e collaborazioni tra enti pubblici, privati cittadini e associazioni. Iryna Yarmolenko, attualmente a capo dell'ufficio progetti per la ricostruzione della città di Irpin, è una di queste persone, attualmente in giro per il mondo con questo obiettivo, di recente è stata anche ad Alba attraverso l’associazione Razom, che sta contribuendo alla ricostruzione di un asilo nido a Irpin. Noi l’abbiamo raggiunta a Toronto, dove ha partecipato all’Ukrainian Canadian Congress.

(Credit: Barbara Guazzone)

“Non mi aspettavo certo che sarebbe successo – racconta Iryna – ricordo che alle 5 del mattino di quel 24 febbraio, sentii il rumore di aerei a reazione, ma non pensavo assolutamente a un attacco militare. Il rumore mi aveva comunque svegliata, era strano, non capivo cosa fosse. Di lì a poco però appresi dai diversi messaggi inviati dagli amministratori pubblici locali, che era iniziata la guerra.

Chiamai subito mia madre, che vive nella mia città natale, Zhytomyr, lei mi rispose piangente e con la voce tremante e mi raccontò che la città era stata bombardata. Non esitai un minuto di più, presi i miei documenti, mi infilai una tuta da ginnastica e partii per Zhytomyr.

Nonostante fossero le 5 del mattino, sulla strada trovai degli ingorghi incredibili, c’era tanta gente che scappava, ma nei loro occhi leggevi la paura e soprattutto l’incredulità per quello che stava accadendo. Prima dell'inizio della guerra, avevo programmato un viaggio al forum del "Consiglio dei Comuni d'Europa", decisi di andarci subito. Così ho preso mi figlio e il resto della mia famiglia e ho detto loro che il viaggio sarebbe stato anticipato. Feci la valigia sotto stress, riempendola di una serie di cose inutili, poi salimmo tutti in macchina e partimmo per raggiungere il confine.

Fuori faceva freddo, era inverno, rimanemmo 17 ore in fila al valico di frontiera. Era la prima volta che il mio bambino dormiva al freddo e senza il suo lettino. Eravamo provati, ma soprattutto confusi, non capivamo quale sarebbe stato il nostro domani. Rimasi un mese a Varsavia.

Fu lì che guardando una mia amica che portava aiuto ai nostri combattenti, ebbi lo stimolo, vidi in quello che faceva la motivazione per non rimanere con le mani in mano, a non avere paura e al partecipare attivamente alla resistenza alla guerra.

A quel tempo, ci furono scontri armati, bombardamenti e uccisioni in cui persero la vita tanti civili e bambini, sia a Irpin che Bucha, venivano torturati e uccisi i volontari che portavano cibo e acqua. È così che decisi di iniziare a fare la mia parte, dando il via ad un’attività di volontariato che si occupasse di dare supporto umanitario attraverso azioni d’informazione. Così, insieme a altre donne e ragazze altrettanto motivate, inviammo 200 lettere con una richiesta di aiuto per Bucha e Irpin, a varie associazioni europee e consigli comunali.

Grazie a quelle lettere riuscimmo a raccogliere 100 tonnellate di aiuti umanitari, 100 stufe e 1 generatore per Irpin e Bucha, che arrivarono da Cascais, una città portoghese e da alcune altre città europee, un’autopompa arrivò da Vienna per Irpin. Grazie a quelle lettere, si creò la possibilità di trasferire 20 famiglie a Cascais, Milano e Varsavia. Creammo una consulta delle donne di Bucha, Irpin e Zhytomyr.

Essendo designata quale consigliere sulle questioni internazionali dal sindaco di Irpin, lo stessso mi chiese di far conoscere il più possibile la situazione che la città stava vivendo. Per questo motivo non ho perso occasione per partecipare a forum ed eventi in giro per il mondo, soprattutto a tutti quelli organizzati dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che hanno permesso di mettere in rete le varie città, contribuendo al progetto cities4cities”.

Il progetto cities4cities.eu è costituito in sostanza da una piattaforma web, che mette in contatto le diverse amministrazioni di città europee e città ucraine, per chiedere o fornire aiuti. Al momento conta circa 300 città e organizzazioni aderenti e oltre mille persone iscritte.

Per l’Italia nonostante la distanza, non è una guerra lontana, vista la presenza piuttosto consistente di cittadini ucraini che risiedono più o meno stabilmente nel nostro paese.

Yana Semydotska, 27 anni, è una di loro. Nata a Melitopol', città dell'Ucraina sud-orientale nell'oblast' di Zaporižžja al momento sotto l’occupazione russa e dove attualmente vive tutta la sua famiglia, da 6 anni è residente a Torino, è infermiera e sta studiando per diventare medico. Per pagarsi gli studi e il suo soggiorno, lavora come fotomodella e indossatrice.

“Non c’è assolutamente nulla di giusto in una guerra – dice Yana - e questa guerra non è altro che un tentativo di mostrare la supremazia russa. Molta gente crede o credeva che queste nazioni fossero fatte di “fratelli”, ma non è così, basta leggere un po’ di storia dei nostri paesi. Siamo sempre stati oppressi, sfruttati e a volte uccisi dai russi. Molti hanno l’idea che noi ucraini che viviamo all’estero non possiamo lamentarci. Non è così, questo modo di pensare segna solo la mancanza di conoscenza e la mancanza di empatia. Prima della guerra io aiutavo la mia famiglia, potevo andare a trovarli quando volevo e parlare con loro al telefono regolarmente. Adesso sono oltre due settimane che non riesco a parlare con mia mamma, a contattarla e l’unica cosa che posso fare da qui, è pregare che stia bene e che non le sia successo nulla.

Credo che prima o poi la guerra finirà, ma penso che al momento, se ci dovesse essere un’intensificazione degli attacchi russi, questi saranno più limitati ai confini ucraini.

Attualmente sto studiano medicina, spero dopo la laurea di poter tornare a casa e, soprattutto dopo tutto quello che sta accadendo al mio paese, di poter essere utile. È questo quello che vorrei, essere utile”.

Una scelta voluta, con le più diverse motivazioni, quella di tanti ucraini che hanno lasciato il loro paese, molto diversa da chi, invece, è stato costretto a lasciare la propria terra. Anche loro in tanti sono arrivati in Italia, come Iryna Murina, nata a Odessa 42 anni fa, un figlio piccolo, che oggi è ospite di una struttura di accoglienza per rifugiati a La Morra, nelle Langhe.

“Tutti, mio marito, i miei genitori, tranne me e il mio figlioletto, sono rimasti in Ucraina”, racconta Iryna, “Sono stato costretto a partire, a lasciare i miei parenti, per amore del mio bambino. A quel tempo aveva 3 anni.

Ricordo il momento in cui la guerra è iniziata. Mi svegliarono all’improvviso le esplosioni, erano le 5 del mattino e chiamai subito mio marito che era in viaggio per lavoro. Poi iniziai a sentire le sirene degli allarmi contraerei. Ricordo che all’inizio fummo costretti a correre, anche più volte al giorno, al riparo nei rifugi antiaerei. Ricordo che le prime volte raccontavo a mio figlio che dovevamo andare a vedere cosa ci fosse nel seminterrato, poi anche lui smise di fare domande, si vestiva senza chiedere e correva con noi al riparo.

Quello che non riesco ancora a capire, è come possa essere possibile che nel ventunesimo secolo, l’umanità possa permettere che ci sia una guerra, una terribile, grande guerra. Come è possibile che ancora oggi qualcuno sganci delle bombe sulle città, che dei carri armati sparino razzi, che dei missili colpiscano e distruggano edifici residenziali, strade, ponti. Perché qualcuno, una nazione, possa pensare di avere il diritto di decidere sulla vita di altri e come questi devono viverla.

Oggi so per certo che gli ucraini non hanno più paura di niente, non gli importa se la Russia intensificherà i bombardamenti, l’invasione o cosa faranno dopo. Nei primi giorni dallo scoppio della guerra, il popolo ucraino ha fatto squadra, si è unito come non mai, ogni uomo e ogni donna era pronti a imbracciare le armi e difendere la propria casa e la propria città. Oggi è ancora così, forse di più, crediamo nelle nostre forze armate e crediamo in noi stessi. Abbiamo una grande forza dello spirito, che ci rende più forti del nostro nemico che è venuto per uccidere i nostri figli e stuprare le nostre donne, che pensa che ormai siamo perduti.

Ad oggi sono più che mai orgogliosa della mia patria. Questo lungo anno ci ha dimostrato che ci sono dei valori che nella vita vanno difesi e non importa quanto sia forte o grande il tuo nemico, ma non devi avere paura quando sai di essere nel giusto, quando la verità è dalla tua parte.

Sinceramente credo che nel futuro dell’Ucraina ci sarà la felicità, abbiamo pagato un prezzo troppo alto perché questo non possa accadere e per la nostra libertà.

Certamente tornerò nel mio Paese, perché lì ho i miei cari, la mia famiglia, il mio cuore.

Sono molto grata ai nostri amici per il loro aiuto, a chi ci ha ospitati, a chi ha protetto e sta dando protezione a tante mamme e ai loro bambini, a chi sta aiutando il nostro Paese. Questo aiuto è importante perché serve anche a sconfiggere l’aggressore”.

In un momento così difficile per molti, fortunamente l’era della telematica in qualche modo riesce ad essere d’aiuto, avvicinando seppur virtualmente, quotidianamente chi è lontano, come nel caso di Dmytri Gusev, marito di Iryna.

Dmytri ha 40 anni, è un affermato hair stilyst nato nel villaggio di Voskresenka, nella regione di Zaporizhia , che al momento è uno dei territori occupati dai russi. Ora vive a Dnipro, da solo, tutta la sua famiglia, compresa sua mamma, sua sorella e l’intera famiglia di lei, sono rifugiati in Italia, assieme, come raccontato nella precedente intervista, a sua moglie e a suo figlio Leone.

“Penso che la guerra sia giusta?”, esordisce Dmytri, “ovviamente no. La guerra non può essere giusta. I russi potrebbero intensificare l'invasione? Sono affari loro. So che qualunque cosa facciano, siamo ancora più forti. Noi continueremo a proteggere le nostre donne e i nostri bambini, la nostra casa. Dopo un anno dall’invasione credo sempre di più che i russi siano persone povere, in senso spirituale e non ho pena per loro. Quello che hanno fatto mi ha inaridito il cuore e l’anima. Voglio che paghino tutti per la guerra che hanno iniziato. Per i nostri bambini assassinati e mutilati, per le donne stuprate e assassinate, per il fatto che molte famiglie sono rimaste senza casa. Li odio”.

Dmytri non è assolutamente una persona cattiva, cosa che potrebbe farlo pensare da questa risposta nella sua intervista. Purtroppo, però, vede in prima persona la guerra e le cause della guerra. Ha visto morire in un villaggio vicino a dove vivevano i suoi genitori un’intera famiglia: madre, padre e figli. Solo perché dei militari ubriachi hanno tentato di violentare la donna, il marito l’ha difesa e loro hanno ucciso tutti.

Vede le cause della guerra da vicino, ha perso molto amici e le vede facendo il suo volontariato: aiuta i bambini rimasti orfani e ogni giorno va in ospedale per tagliare i capelli ai soldati e a quelli che sono stati catturati. Taglia capelli a uomini ustionati, mutilati, vedendo la sofferenza da molto vicino.

“L'Ucraina impiegherà molto tempo a riprendersi – conclude Dmytri - e non solo fisicamente, ma anche moralmente e sarà molto difficile per chi torna, perché chi si è rifugiato in Europa in questo periodo ha potuto vivere una vita pacifica, qui non esiste più una vita simile e sarà così anche dopo la nostra vittoria. Molte persone non saranno in grado di adattarsi.

Vedranno per la strada persone senza arti, senza braccia, senza gambe, con i corpi coperti di cicatrici. Ce ne sono già, li vedo già. Non vedo solo mani e piedi paralizzati, sono anime paralizzate. La guerra è una cosa atroce, porta un dolore che non si può misurare e tutti, tutta la società politica e civile, dovrebbe fare in modo di garantire che non ci possano essere più guerre sulla terra”.

Finiamo il nostro reportage con altre due brevi interviste, altre due persone che non hanno lasciato il loro Paese. Olya e Maxim.

Maxim ha 42 anni e vive a Vinnycja, circa 400 mila abitanti per 80 km quadrati, sede del quartier generale dell’aeronautica militare ucraina, fu bombardata dai sottomarini russi nel mar Nero la scorsa estate, vennero distrutti diversi edifici e ci furono vittime civili e bambini.

“Ho una famiglia che è rifugiata all’estero - dice Maxim – e ora vivo con mio fratello e mio nipote. Probabilmente c’è l’idea che i russi possano intensificare la loro offensiva, ma li vedo come un serpente in una padella ardente, che si contorce fino a morire. Credo che la guerra sia la cosa più atroce che possa aver inventato l’umanità, anche se questa, come popolo, ci ha resi più forti, siamo diventati noi stessi. Io resterò comunque qui, nel mio Paese, aiuterò i nostri combattenti e se necessario sono pronto a dare la mia vita affinché i miei figli possano vivere sereni nel loro Paese, nella loro terra, nella loro casa.

Dopo un anno di guerra credo fermamente che, chiunque e da qualsiasi parte sia, quando qualcuno stupra donne, bambini, uomini, uccide, ruba, deride e si rallegra di quello che sta facendo, questo qualcuno sia il male, l'oscurità, il dolore e le lacrime e di questo qualcuno è necessario liberarsi, per amore dei nostri figli, per amore della pace, per amore di nostro Signore Dio”.

Olya ha 28 anni, vive nella capitale Kyiv con il suo compagno, nell’appartamento adiacente a quello dove vivono sua madre, suo fratello e due gatti.

“Penso che un'invasione così massiccia – dice Olya - come quella avvenuta il 24 febbraio dello scorso anno, non ci sarà più. Secondo me il massimo che può succedere è che si possano intensificare i combattimenti a est del Paese. Se una guerra è giusta o sbagliata penso sia difficile da spiegare. Sicuramente quello che è successo, che la Russia abbia compiuto un'invasione così massiccia, non può essere giusto. Molte persone sono morte, molte sono rimaste senza casa, molte hanno dovuto lasciare la loro patria, migliaia di nostri ragazzi e ragazze hanno lasciato la loro vita abituale e sono andati a combattere per la nostra libertà e migliaia di persone sono impegnate nel fare volontariato. Ma in realtà gli ucraini combattono per la loro indipendenza fin dai tempi del Maidan, questa guerra dura da nove anni. A mio parere, la Russia ha commesso un grave errore nel compiere un'invasione così imponente, ma finalmente abbiamo la possibilità di porre fine a questa guerra. Fino al 24 febbraio abbiamo cercato diplomaticamente di restituire le nostre terre alla nostra gente e riportarle a casa, ma ora, ne sono certa, finalmente riusciremo a restituirle. Sicuramente fa male doverlo fare con mezzi militari, ma non è dipeso da noi, non si poteva fare altrimenti. La maggior parte degli ucraini, infatti, ha capito che prima o poi sarebbe scoppiata questa grande guerra. Considero giusta questa guerra, perché il mondo così ha potuto vedere realmente com'è la Russia e come sono gli ucraini e, cosa più importante, gli ucraini stessi hanno capito chi sono e quale strada dovrebbero scegliere.

Mio marito ed io siamo rimasti in Ucraina dall'inizio dell'invasione, abbiamo lasciato Kyiv solo il 24 febbraio per 10 giorni, andammo a Brovary, a 20 km. Siamo sopravvissuti ad attacchi missilistici, esplosioni, mancanza d'acqua e non abbiamo mai pensato di lasciare il Paese. Lasceremo l'Ucraina solo per una vacanza dopo la fine della guerra.

Ho provato molte emozioni diverse dal 24 febbraio: paura, panico, confusione. Ho avuto la sensazione che non avrei mai più potuto godere delle cose semplici, ridere, fare progetti per il futuro e sognare. Invece posso. Sono felice quando posso bere il caffè al mattino, quando fuori dalla finestra c'è una bellissima alba e gli uccelli cantano. La primavera è nell'aria e sono contento che febbraio stia finendo, non "febbraio". Sono felice che abbiamo scelto di rimanere e di resistere, sono felice che gli ucraini si siano mobilitati e abbiano dimostrato che è meglio non toccarci. Sono grato a tutti i Paesi che ci hanno aiutato fin dal primo giorno di questa guerra e continuano a credere in noi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare prima e dopo la vittoria. Ma gli ucraini hanno dimostrato che nulla è impossibile per noi. E credo che ricostruiremo tutto, svilupperemo la nostra economia e alzeremo il nostro tenore di vita e l'Ucraina non sarà mai più un "paese accanto alla Russia".