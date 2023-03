Disco d'oro per il monregalese Matteo Bruno, in arte "La Luna Nera"

La peculiarità della canzone, molto popolare tra i giovanissimi su TikTok e classificabile nel genere hip hop/rap (con evidenti influenze di RnB), risiede nel fatto che è stata realizzata in piena pandemia; infatti, La Luna Nera e Vale Pain vi hanno lavorato a centinaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro. Una grande soddisfazione per Matteo Bruno, entrato nel team di Groove Eater Studio in qualità di produttore e mix engineer appena 22enne e reduce da un’altra grande soddisfazione: i 70 milioni di ascolti totali registrati nel triennio 2020-2022.

Se il fatto che le province siano spesso fucine di talenti rappresenta un assioma ormai consolidato, altrettanto può dirsi per l’impegno profuso dal team Groove Eater sul territorio, a disposizione del quale mette tutte le proprie competenze. In tal senso, non è nuova la collaborazione con la Scuola di Musica “Palcoscenico” di

Cuneo, presso la quale ha studiato anche Matteo Romano, in gara al Festival di Sanremo 2022 con “Virale”. Più recenti, invece, sono le progettualità condivise con l’amministrazione comunale di Mondovì e con il CFPCEMON, nella cui sede della città del Belvedere il Groove Eater Studio tiene un corso di 90 ore sulle professioni musicali, aperto a tutti e impreziosito dal rilascio finale di un certificato riconosciuto.

"Un bel traguardo non solo per Matteo ma anche come Cittadina."- commenta l'assessore Alessandro Terreno - "In questi 5 anni come ho dichiarato in consiglio comunale la mia visione sarà proiettata sul mondo della musica sopratutto diretta ai giovani per quanto concerne le Manifestazioni. La formazione in questo ambito oltre che all’esibizone cioè all’intrattenimento sono punti fondamentali per la cultura giovanile. Ben vengano esempi di questo genere.”