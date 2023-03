Emergenza siccità, si va verso la nomina di un Commissario straordinario

Il governo Meloni al lavoro con misure straordinarie per affrontare la crisi idrica, un problema che coinvolge tutta la nazione, ma soprattutto la nostra Regione.

Palazzo Chigi ha annunciato in queste ore la nomina di un Commissario straordinario con poteri esecutivi e una Cabina di regia intraministeriale con lo scopo ben preciso di definire un piano idrico straordinario nazionale con un confronto con le regioni e gli enti territoriali.

Alla comunicazione di questa misura erano presenti oltre al premier Giorgia Meloni anche i ministri Lollobrigida, Salvini, Fitto, Pichetto Fratin, Calderoli, Musumeci, il viceministro Gava e i sottosegretari Mantovano e Morelli. Prvisto un provvedimento normativo per velocizzare i lavori essenziali per far fronte a questa emergenza.