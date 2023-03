Il Comizio Agrario di Mondovì premia l'impegno delle donne in agricoltura

Dopo i saluti di Pier Franco Blengini, presidente del Comizio Agrario e di Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario; è in programma l'intervento di Delia Revelli presidente dell’Associazione Contadini Monregalesi: “Il ruolo della donna in agricoltura”.

I diplomi di merito nell’ambito dell’imprenditoria agricola femminile a Simona Grosso (Azienda agricola in Roascio); Stefanina Bertolino (Azienda agricola in Montaldo Mondovì); Elisa Dotta (Azienda agricola in Monastero Vasco) Silvana e Maria Cristina Gasco (Cascina Biasin in San Giovanni dei Govoni – Mondovì).

Il Comizio, inoltre, in collaborazione con la rivista online monregalese di letteratura Margutte ha promosso un “non concorso” sul tema dei cereali qui tutti i dettagli.