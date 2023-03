Il Comune di Bra mette all’asta vecchi arredi su Ebay

Il Comune di Bra sbarca su Ebay.

In questi giorni il Municipio ha messo all’asta sul famoso sito di vendite on line diverse suppellettili non più utilizzabili dagli uffici dell’ente pubblico. Si tratta di una ottantina circa di pezzi tra scrivanie, armadi e arredi vari, tutto materiale di risulta ritenuto non più idoneo a svolgere la propria funzione.

Chi fosse interessato all’acquisto di uno o più arredi, oppure fosse anche solamente curioso di dare un’occhiata a questi “pezzi d’epoca”, può consultare il portale Ebay cercando il profilo del Comune di Bra al link https://www.ebay.it/usr/comunedibra.

Tutti i pezzi all’asta vengono venduti nello stato in cui si trovano. Qualunque richiesta di informazione deve essere rivolta direttamente al portale on line.