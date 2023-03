La passione si crea con i mattoncini: AlterlegoCuneo alla conquista di Verona

Ci sono opere d’arte e passioni che si costruiscono mattoncino dopo mattoncino. È la storia dell’associazione AlterlegoCuneo, attiva da pochi mesi per diffondere il mondo dei celebri mattoncini colorati attraverso eventi, creazioni e iniziative, che hanno come cornice la Granda, ma non solo, come spiega il presidente Paolo Marenchino: “L’entusiasmo e l’interesse per la nostra associazione sta crescendo e contagiando diverse realtà. Siamo, ormai, più di cinquanta iscritti, che spaziano da Cuneo, a Savigliano, passando per Busca, Mondovì e Racconigi, fino ad arrivare al Torinese. E abbiamo anche degli amici a Brescia. Sabato 4 e domenica 5 marzo avremo l’onore di rappresentare Cuneo alla Model Expo Italy, a Verona, ovvero la Fiera nazionale del modellismo statico e dinamico, un’arena di 14mila metri quadrati. Per promuovere le bellezze del nostro territorio, abbiamo pensato a un diorama automatizzato a tema alpino, con 15 circuiti e 5 treni”.

L’associazione, attiva dallo scorso ottobre, si muove lungo due binari: la condivisione e l’entusiasmo, come racconta ancora Marenchino. “Non ci rivolgiamo solo agli appassionati, ma anche ai bambini. Vogliamo trasmettere la bellezza di un gioco che ha unito le generazioni, sviluppando la manualità e la fantasia dei più piccoli, elementi che si stanno un po’ perdendo a vantaggio della tecnologia e del digitale. Per questo ci stiamo muovendo per portare dei corsi nelle scuole e per veicolare un po’ di divertimento che sia diverso. Ovviamente ci piacerebbe anche diventare un punto di riferimento per tutti quelli che vogliano esporre insieme a noi”.

Il territorio sta rispondendo con interesse e già fioccano gli inviti all’interno di sagre o manifestazioni: il Comics di Savigliano ad aprile, il Cuneo Montagna Festival a maggio, nonché Busca e Demonte come tappe estive.

Il calendario è in continua evoluzione: chi volesse diventare socio o contattare l’associazione per avere informazioni, può scrivere una mail a alterlegocuneo@gmail.com.