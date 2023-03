L'importanza del dono arriva tra i banchi delle quinte del Liceo “Vasco Beccaria Govone”

La scuola non è solo didattica, è una microsocietà nella quale si iniziano a fare i conti con il mondo – più che complesso - che circonda gli adolescenti, gli adulti di domani, chiamati a fare scelte fondamentali per se stessi e per l’intera comunità. Per questo incontri come quello sulla Donazione degli organi, svoltosi martedì 28 febbraio, per gli alunni di tutte le quinte del Liceo “Vasco Beccaria Govone”, presso l’Aula Magna della Scuola di Musica, costituiscono esperienze formative ed educative di altissimo valore umano e sociale.

Gli alunni, in due rapidissime ma densissime ore, hanno potuto capire di più e fruire di informazioni di prima mano e di qualità scientifica, grazie all’intervento della dottoressa Anna Guermani, Coordinatrice Regionale Donazione Organi, per il Piemonte naturalmente. La mattinata è stata ulteriormente arricchita dalla testimonianza di Gigi Rovere, villanovese, che ormai da anni porta la propria esperienza di trapiantato di fegato nelle scuole, per sensibilizzare innanzitutto i ragazzi sull’importanza del dono e del dono degli organi, in particolare. Le percentuali di donatori in Italia non sono ancora sufficienti – specie nelle regioni del Sud, ma anche il Piemonte non è messo granché bene – spesso proprio a causa di una paura, immotivata, e fondata su scarsa informazione in merito. Le scuole, gli studenti fanno da preziosa cassa di risonanza per portare il tema fuori dalle mura scolastiche, nelle proprie case, tra conoscenti e amici.

Emozionante per tutti gli ascoltatori l’intervento di Gigi Rovere, che con la sua semplicità e schiettezza, ha fatto ben intendere di essere anche vivo e assai vivace proprio grazie a una persona che aveva fornito il suo consenso alla donazione dei propri organi.