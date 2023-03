Masterclass di cucina inclusiva al Cfpcemon in collaborazione con Centro Down Cuneo

Cucina vegetariana, piatti della tradizione, erbe spontanee… sono alcuni degli argomenti che verranno trattati nelle serate tematiche di cucina che ricominciano al Cfpcemon, ma che questa volta acquistano un valore inclusivo.

Quello della cucina è già di per sé un ambiente che ben si presta ai progetti di tipo relazionale, (primo fra tutti l’aspetto di team building) ed è perfetto per creare un ambiente inclusivo e promuovere lo scambio culturale.

"Le abbiamo chiamate Masterclass “IN ed ES.. clusive” - spiega il responsabile della sede Giulio Tiraboschi - perché durante le serate, in collaborazione con Centro Down Cuneo, alcuni ragazzi del centro affiancheranno i partecipanti e lo chef Paolo Pavarino per contribuire al successo della formazione. È un'opportunità per creare un momento di inclusione per tutti e offrire agli "aiuto chef" un piccolo rimborso spese che soddisfi il loro bisogno di indipendenza.”

Chi fosse interessato trova l’elenco delle date disponibili, gli argomenti ed i costi su http://www.cfpcemon.it/masterclass-di-cucina-esclusiva-ed-inclusiva

Ogni serata terminerà come sempre al Cfpcemon con l’assaggio dei piatti preparati.