Nuove precipitazioni nevose dal pomeriggio, pericolo valanghe quasi al massimo grado

Anche per domani è prevista l'allerta gialla in valle Tanaro e nelle valli Varaita, Maira e Stura. Il rischio è legato all'attività valanghiva, che potrebbe coinvolgere anche la viabilità locale e interrompere la fornitura di servizi.

L'abbondante neve fresca caduta negli ultimi giorni ha fatto salire In quota il pericolo valanghe al grado 4, Forte, su una scala che va da 1 a 5. Siamo, quindi, quasi al massimo pericolo.

E' questa la situazione prevista, anche per i prossimi giorni, nelle valli del Monregalese, valli Gesso e Vermenagna, dove sono caduti diffusamente da 60 a 90 cm di neve a tutte le altitudini, localmente anche di più.

Il forte vento ha causato il trasporto di molta neve. L'abbondante neve fresca degli ultimi due giorni, così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati durante le nevicate, non si sono ben legati con la neve vecchia a tutte le esposizioni.

A partire dal pomeriggio cadranno da 20 a 30 cm di neve al di sopra dei 1100 metri circa. Con neve fresca e vento, sono possibili numerose valanghe asciutte, che possono raggiungere dimensioni molto grandi.

La neve fresca e la neve ventata possono in molti punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere grandi dimensioni. Le escursioni richiedono molta esperienza e prudenza. I punti pericolosi sono frequenti e difficili da individuare. Le valanghe asciutte possono in parte coinvolgere gli strati più profondi.

Minori gli accumuli nelle altre vallate della Granda: Maira e Grana, Varaita, Po e Stura, dove, a partire dal pomeriggio, cadranno da 10 a 20 cm di neve al di sopra dei 1300 m circa. Minore anche il pericolo valanghe, che è di grado 3, Marcato. Nei giorni scorsi sono caduti diffusamente da 40 a 60 cm di neve, localmente anche di più.

Il vento ha causato il trasporto della neve fresca. L'abbondante neve fresca degli ultimi due giorni così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati durante le nevicate non si sono ben legati con la neve vecchia a tutte le esposizioni. Anche in queste zone, con neve fresca e vento, sono possibili numerose valanghe asciutte, che a livello isolato possono raggiungere dimensioni molto grandi. I punti pericolosi sono frequenti e difficili da individuare. Le valanghe asciutte possono in parte coinvolgere gli strati più profondi.