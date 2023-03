Premiato il miglior progetto per il rifacimento del look al Rifugio Migliorero

Il Rifugio Migliorero, la “perla dell’Ischiator” è pronta a rivedere il look esterno. Conclusosi il bando lanciato dal CAI Fossano per raccogliere idee progettuali da professionisti under 40, è stata stilata la graduatoria finale che ha visto la vittoria del progetto proposto da Claudio Sframeli, Matteo Petracca, Alessandro Gamba, Marco Iavelli e Francesco Zanotti di Venaria Reale.

Il bando ha avuto un’ampia partecipazione: sono pervenuti 22 plichi con altrettante idee che hanno cercato di interpretare i punti guida richiesti, cioè benvenuto, accoglienza, aggregazione e protezione.

Il materiale raccolto è stato presentato al pubblico in un’esposizione presso la sede del CAI. L’idea vincitrice del concorso sarà utilizzata nei prossimi mesi per la realizzazione del progetto esecutivo e l’intervento sarà finanziato dalla Fondazione CRF.