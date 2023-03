Savigliano, il Consiglio Comunale va in diretta streaming

D'ora in poi il Consiglio Comunale di Savigliano potrà essere seguito anche da coloro non presenti fisicamente tra il pubblico nel Municipio di corso Roma.

Ha debuttato con l'ultima seduta di febbraio la trasmissione video in diretta streaming del Consiglio, un servizio – già presente in numerose altre città della Granda – che va affiancarsi alle tradizionali registrazioni audio.

Ad effettuare le riprese è la ditta “Power Light Show Service” di Cumiana, specializzata nel settore. Tre operatori con due telecamere (una fissa ed una presidiata da un cameraman) ed una regia mobile allestita nel cortile del Municipio riprendono la seduta che viene trasmessa in diretta sui canali Facebook e Youtube del Comune.

Al debutto, in via sperimentale, il servizio di diretta ha registrato un’ottimo riscontro di pubblico, con oltre 1.700 persone raggiunte complessivamente dal video.

«L'introduzione del Consiglio Comunale in diretta streaming – afferma l'assessore all'innovazione Filippo Mulassano – vuole essere un altro passo in avanti nell'ottica di una maggiore trasparenza ed accessibilità in favore dei cittadini. Il fatto che il primo “esperimento” sia andato molto bene, con audio e riprese di qualità e tante persone raggiunte nel corso della diretta, lascia ben sperare per il prosieguo dell'attività».

«Strumenti del genere – aggiunge Mulassano – possono rappresentare anche soluzioni al problema del disinteresse nei confronti della politica».

Per chi avesse perso la diretta streaming del Consiglio Comunale di giovedì scorso, la registrazione è disponibile sul canale Youtube “Città di Savigliano” e sulla pagina Facebook del Comune.