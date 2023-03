Via ai ballottaggi sopra i 15mila abitanti: l'emendamento riguarda tutte le sette sorelle della Granda

Gli unici centri dove è previsto - in caso di non superamento del 50%+1 di un candidato al primo turno - una seconda votazione, a distanza di due settimane, tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

“Abbiamo visto tutto nella storia della Repubblica, ma una legge elettorale modificata per emendamento mai - commenta sulle sue pagine social il primo cittadino saluzzese - Gravissimo. Chiesta la convocazione straordinaria della Giunta per il Regolamento del Senato per stoppare l'emendamento della maggioranza, presentato per l'esame dell'Aula, che punta a eliminare il ballottaggio per le elezioni dei sindaci nelle città con oltre 15mila abitanti”.

GLI ULTIMI BALLOTTAGGI IN PROVINCIA DI CUNEO

Nelle ultime elezioni del giugno 2022 due tra i tre maggiori centri chiamati a rinnovare il proprio consiglio andarono al ballottaggio. A Cuneo la spuntò Patrizia Manassero nella sfida con Franco Civallero. A Savigliano Antonello Portera vinse al ballottaggio con Gianfranco Saglione.



Niente ballottaggio a Mondovì dove Luca Robaldo vinse al primo turno.

Andando alle elezioni che hanno riguardato gli altri maggiori centri della provincia nel 2019 al ballottaggio furono chiamati a votare i cittadini di Fossano dove vinse Dario Tallone su Paolo Cortese, e Bra dove Gianni Fogliato superò Annalisa Genta.

Vinta al primo turno in quell'occasione la sfida a Saluzzo che riconfermò Mauro Calderoni e Alba che incoronò l'attuale primo cittadino Carlo Bo.