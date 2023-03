Villanova Mondovì, un progetto da "#10eLode" dedicato alla formazione dei docenti

Si è svolto sabato 25 febbraio, nei locali della Biblioteca Civica "G. Gallo Orsi" di Villanova Mondovì il secondo incontro formativo dedicato ai docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado previsto dal Bando “ Nuova Didattica ” per il progetto “#10eLode ‐ sentirsi bene per stare insieme”, finanziato dalla Fondazione CRC.

La formazione ha avuto inizio nell’anno scolastico 2021/2022 e ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Villanova Mondovì, in rete con l’Isituto comprensivo Mondovì 1 e l’istituto comprensivo di San Michele.

Gli incontri, condotti dagli esperti di Teatro Sociale e di Comunità del Social Community Theatre Centre dell’Università di Torino col supporto i alcuni operatori della cooperativa Caracol, hanno riguardato il Teatro Sociale e di Comunità al fine di rafforzare la comunità educante intesa come l’insieme degli attori territoriali che si impegnano a garantire il benessere e la crescita di ragazze e ragazzi.

Gli obiettivi principali degli incontri sono stati la condivisione di significati e di strumenti osservativi opportuni per individuare le criticità di sviluppo dei bambini/ragazzi; la condivisione di un linguaggio comune tra operatori di servizi di diversa appartenenza per poter dialogare sulle difficoltà dei bambini/ragazzi; la promozione del confronto tra professionisti del settore educativo attraverso proposte che stimolino la discussione e la creazione di un clima di collaborazione e interscambio tra colleghe/i, volta a promuovere future possibilità di collaborazione progettuale che apporti benefici alla comunità educante e agli/alle studenti/esse.

La metodologia del Teatro Sociale e di Comunità si è rivelata una strategia efficace e creativa per promuovere quelle sinergie tra differenti figure professionali operanti nel mondo della scuola che difficilmente si sarebbero potute ottenere con una formazione di tipo più tradizionale.

Per questa opportunità offerta a docenti e operatori si ringrazia la Fondazione CRC per il finanziamento ottenuto dalla rete di scuole del territorio monregalese e il Comune di Villanova Mondovì che ha messo a disposizione lo spazio della biblioteca, in previsione di poterlo sfruttare ancora di più nella sinergia scuola‐ comunità.