Bra: incidente col furgone con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al consentito

Continuano senza sosta i controlli sul territorio braidese svolti dalla Polizia Locale per prevenire e reprimere le più gravi violazioni del Codice della strada.

Lo scorso weekend gli agenti sono intervenuti in strada Falchetto in seguito a un violento tamponamento tra un Audi è un autocarro Citroen: a seguito dei rilievi gli agenti hanno accertato che il conducente dell’autocarro presentava un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito; condotto presso il Comando di via Moffa Di Lisio, al 25enne di Racconigi è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia alla Procura astigiana per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza. Inoltre, anche la carta di circolazione del veicolo è stata ritirata in quanto l’uomo stava trasportando sul furgone aziendale la propria fidanzata.

Sempre nell’ambito dei controlli stradali, questa mattina, mercoledì 1° marzo, un equipaggio della Polizia Locale ha nuovamente posto i sigilli a una Mercedes sorpresa a circolare nonostante fosse già stata sottoposta a sequestro nei giorni scorsi per mancanza di assicurazione. In quell’occasione il veicolo era stato sottoposto anche a fermo amministrativo poiché il conducente (un 30enne braidese) si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente. L’utilizzo del veicolo sottoposto a sequestro comporterà anche il deferimento del trentenne per i reati di rimozione dei sigilli e utilizzo di bene sottoposto a sequestro. Ora il veicolo, come previsto dal Codice della Strada, verrà affidato al custode acquirente della provincia di Cuneo per la definitiva confisca.

In questi primi giorni della settimana altre due auto sono state sottoposte a sequestro in quanto sorprese a circolare senza la prescritta copertura assicurativa.

Infine, a un neopatentato braidese è stata ritirata la patente da una pattuglia della Polizia Locale poiché sorpreso alla guida di un veicolo potente. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.