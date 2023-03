Dopo 3 anni torna Polentonissimo 2023: appuntamento a Monastero Bormida dal 11 al 13 marzo

Una festa all'insegna del buon cibo e del divertimento quella di Polentonissimo. Evento nato per ricordare un atto di umanità e bontà avvenuto nel ‘500.

La manifestazione, della durata di 3 giorni, si terrà dal 11 al 13 marzo presso il comune di Monastero Bormida, in provincia di Asti.

Le pietanze della festa

In occasione della manifestazione si potranno gustare piatti locali accompagnati da polenta e frittata. Ingredienti semplici e antichi, quelli che fanno da filo conduttore della festa.

La vicenda storica

Polentonissimo è una manifestazione che nasce per rievocare un momento storico, simbolo di benevolenza e umanità.

Nel ‘500, in seguito a una forte nevicata, alcuni calderai rimasero bloccati nel comune di Monastero di Bormida. Il marchese di quel tempo non voltò loro le spalle, ma anzi li accolse e lì nutrì con polenta e frittata.

Un gesto che permise loro di sopravvivere all’improvvisa turbolenza e continuare il loro cammino.

Gli eventi in programma per Polentonissimo 2023

Sabato 11 marzo

La festa ha inizio con una serata all’insegna della musica. Dr Who e Gio Caneparo saranno i protagonisti del Sabato del Polentone.

Ora d’inizio 21.30 presso i sottotetti del Castello.

Domenica 12 marzo

Per preparare un buon piatto ci vogliono buoni ingredienti, amore e pazienza.

Tutti queste qualità saranno presenti nella frittata di 3000 uova, con salsiccia e cipolla, che si inizierà a preparare alle 8 del mattino.

A partire dalle ore 10.00 sarà possibile visitare la mostra di Manuel Cazzola, fotografo e ingegnere che vive in Piemonte. La sua passione sono i paesaggi e la terra delle Langhe e del Monferrato sono per lui grande fonte d’ispirazione.

Inoltre, sarà possibile osservare i quadri di Gianni Venturini, Francesco Guglieri e Laura Dabormida, pittori dell’area piemontese.

Per gli appassionati dello sport invece, domenica sempre a partire dalle 10.00 ci sarà la mostra ‘Ora sei una stella’, che ha come protagonisti Giacinto Facchetti e la squadra del Torino.

Alle 11.00 ritrovo nella piazza per apprezzare i prodotti del territorio esposti nella 17° Mostra Mercato del prodotto tipico della Langa Astigiana e per dare il via, tutti insieme, alla cottura del Polentone di 15 quintali.

Nel primo pomeriggio (14.00) ha inizio la rievocazione storica. Nelle vie del comune si potrà rivivere lo spirito cinquecentesco camminando tra gli stand che riproducono le arti e i mestieri di un tempo.

Alle 14.30 appuntamento con gli sbandieratori di Borgo Torretta, che saranno accompagnati dalle note della Banda dei Cusi.

Alle 15.30 più di 100 figuranti percorreranno le strade della città per dar vita alla sfilata storica. In testa alla sfilata si troveranno i monaci dell’Abbazia e i marchesi del Carretto.

Intorno alle 16.30 tutti pronti per gustare il Polentonissimo 2023.

Lunedì 13 marzo

Per concludere al meglio la manifestazione potete prenotare una cena con il Polentino presso la Foresteria Ciriotti.

Inizio della cena ore 20.30

Polentonissimo torna finalmente nel comune di Monastero Bormida, dopo 3 anni di stop. Sarà come sempre una festa all’insegna dell’allegria, del buon cibo e del buon vino, che però allo stesso tempo porta un messaggio profondo di umanità e apertura verso gli altri.

Un messaggio importante in un periodo storico difficile come quello attuale dove guerre e catastrofi naturali stanno mettendo sempre più alla prova le popolazioni.