Flessibile e personalizzabile: i vantaggi del Noleggio Lungo Termine Audi Zentrum Cuneo

Con il Noleggio a Lungo Termine Audi è ancora più semplice salire a bordo del proprio modello preferito firmato Quattro Anelli e affrontare la strada senza pensieri. L’offerta, che da oggi prevede anche l’innovativa formula Matrice Audi NLT Retail, che garantisce la massima flessibilità, è la soluzione di mobilità che fa sempre più breccia nel cuore di privati, aziende e partita IVA. Disponibile da Audi Zentrum Cuneo per l'intera gamma di vetture, dalla compatta Audi A1 alla berlina di classe Audi A8, è una modalità di utilizzo dell'auto che alla comodità del "tutto incluso", abbina la massima personalizzazione sulla base delle proprie esigenze per mettere d’accordo proprio tutti.

I servizi inclusi nel Noleggio Audi

Il Noleggio Lungo Termine consente di mettersi alla guida senza pensieri, con un canone all inclusive mensile prestabilito, che garantisce costi chiari e fissi e la massima trasparenza. Il servizio, attivabile su tutta la gamma della casa di Ingolstadt, include assicurazione RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione infortunio conducente, copertura Incendio, Furto e Danni, Tutela legale e assistenza stradale, oltre a una squadra dedicata pronta a fornire una consulenza completa in base alle proprie esigenze di mobilità. In più, si può scegliere il canone mensile personalizzando durata, chilometraggio e franchigie e attivare il servizio di vettura sostitutiva e quello di gestione pneumatici. Ma non è tutto: con il nuovissimo Audi Noleggio Flessibile, è possibile variare durata e percorrenza in base alle proprie esigenze durante l’utilizzo, anche più volte nell’arco del contratto e a noleggio in corso. E, scegliendo il Noleggio Audi A3 Sportback, Q3, Q3 Sportback, Q5 e Q5 Sportback è possibile optare per l’allestimento top di gamma Identity Black, che porta in dotazione tanti dettagli in nero lucido, sportività ed esclusività.

Noleggio a Lungo Termine Senza Anticipo

Il Noleggio Lungo Termine Senza Anticipo di Audi Zentrum Cuneo, la Concessionaria di Via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, consente di usufruire di numerosi benefici, al netto dei costi e delle incombenze derivanti dall’acquisto ed è sottoscrivibile per tutta la gamma di modelli. Si può optare, ad esempio, per il SUV urbano dal look audace Audi Q2, 30 TDI Business S tronic; oppure per la compatta premium Audi A3 Sportback, 30 TDI Business Advanced S tronic.

I servizi Audi Zentrum Cuneo per aziende e professionisti

Audi Zentrum Cuneo è il partner ideale di piccole e medie imprese, agenti e professionisti: attraverso il servizio Business Fleet Specialist i clienti vengono affiancati passo passo per individuare insieme la soluzione migliore sulla base delle proprie esigenze. Il team specializzato è a disposizione per offrire una consulenza completa e trasversale su ogni fronte: da quello amministrativo a quello fiscale, fino ad arrivare alla consulenza assicurativa. Senza dimenticare la qualità e l’efficacia offerta dai tecnici Service, a disposizione per manutenzioni e riparazioni, e la comodità di gestire tutta la documentazione attraverso un portale intuitivo. Per rendere il tutto ancora più semplice, inoltre, è possibile usufruire dei servizi di advisoring direttamente presso la propria azienda, senza la necessità di spostamenti o trasferte.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Cuneo.