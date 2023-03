I 5 migliori film sui casinò

Lusso e adrenalina sono da sempre associati all’idea di casinò, fin dal 1638, anno in cui nacque il primo casinò, quello di Venezia. Da allora, sono stati scritti innumerevoli romanzi su questo tema e anche l’industria cinematografica ha trovato più volte ispirazione. Vediamo quali sono i 5 film sul gioco d’azzardo che hanno avuto maggiore successo.

1. Casinò

Casinò è un film del 1995 diretto da Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone e basato sulla storia vera di Frank Rosenthal (raccontata nel libro di Nicholas Pileggi dello stesso anno intitolato “Casino: Love and Honor in Las Vegas”), un grosso gestore di casinò.

Il film ripercorre la carriera di Sam Rothstein (Robert De Niro), incaricato dalla mafia di gestire un casinò a Las Vegas. Sotto la sua supervisione, il casinò in breve tempo raddoppia le entrate che aumentano ancora di più quando Sam decide di aprire una sezione scommesse.

Le cose cominciano ad andare male per il comportamento violento di Nicky (Joe Pesci), che dovrebbe aiutare Sam ma finisce indagato dalla polizia, e perché si scopre che Sam non ha la licenza per gestire il casinò. Ha inizio la sua parabola discendente che, dopo anni di grandi successi, lo riporta all’inizio della carriera, a piazzare scommesse per la mafia.

2. 21

Anche 21, film del 2008, è basato su una storia vera, quella del MIT Blackjack Team, una squadra di studenti ed ex studenti che sbancarono diversi i casinò americani, soprattutto negli anni ‘80, grazie all’abilità nel contare le carte a blackjack.

Nel film, il brillante studente del MIT di Boston Ben Campbell (Jim Sturgess), si lascia coinvolgere da un gruppo di giocatori di blackjack che contano le carte al casinò per poter racimolare la somma di denaro necessaria a pagarsi gli studi.

Chi organizza i vari gruppi di gioco è il professore di matematica Micky Rosa (Kevin Spacey), ideatore di un geniale sistema che porta i ragazzi, sotto la sua supervisione, a guadagnare milioni di dollari. Ma per Ben è difficile attenersi alle regole dell’autocontrollo e resistere alla tentazione del gioco.

3. Ocean’s Eleven

“Ocean’s Eleven (Colpo grosso)” è un film degli anni ‘60 con Frank Sinatra e Dean Martin, di cui è stato realizzato un fortunato remake nel 2001 col titolo “Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco”, con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts.

Clooney, nei panni di Danny Ocean, è appena uscito di prigione ma subito organizza una rapina ai tre maggiori casinò di Las Vegas appartenenti a uno spietato milionario. Così mette in piedi una squadra di rapinatori, a ognuno dei quali affida un compito specifico.

In realtà, si scopre che il piano di Danny è finalizzato a riprendersi l’ex moglie Tess (Julia Roberts), attuale compagna del proprietario dei casinò, Benedict, interpretato da Andy Garcia. Quando si accorge di essere stato derubato, Benedict confessa che avrebbe scambiato Tess con i soldi rubati. Tess, che stava ascoltando la conversazione, corre allora dall’ex marito. Il film, con un budget di 85 milioni di dollari, ne ha incassati 450.

4. Il giocatore - Rounders

Il giocatore è un film del 1998 con Matt Damon, Edward Norton, John Malkovich che non ebbe un grossissimo successo quando uscì nelle sale. Fece registrare, invece, un vero e proprio boom nell’home video poco dopo, quando cominciò a diffondersi il gioco del poker sui casinò online come Lucky Block, tra i migliori casinò non AAMS in Italia.

Matt Damon è Mike, uno studente povero ma estremamente talentuoso nel gioco del poker, che sfida un mafioso russo (John Malkovich) e finisce per perdere tutti i suoi risparmi, decidendo di non giocare più per dedicarsi agli studi e alla fidanzata. Tutto cambia, però, quando esce di prigione il suo amico Worm (Edward Norton) che è indebitato e ha bisogno di aiuto.

Mike ricomincia così a frequentare le bische, ma i soldi ottenuti non bastano: l’unica soluzione, visti i tempi ristretti per ripagare i debiti, è sfidare di nuovo il mafioso russo. La partita infinita vede alla fine Mike prevalere. Il film è un cult per gli appassionati di poker.

5. Casino Royale

Casino Royale è un film del 2006 della serie James Bond, il primo con Daniel Craig che interpreta il popolare 007. È considerato un riavvio della serie, poiché Bond è giovane e all’inizio della carriera.

James Bond è meno sofisticato, beve il suo Martini senza specificare che deve essere agitato e non mescolato; non ha con sé tutte le invenzioni tecnologiche che l’MI6 britannico metterà poi a disposizione. Non sono ancora presenti né Q né Moneypenny.

La trama del film non è incentrata principalmente sui casinò ma le scene con le partite di poker tra Bond e Le Chiffre sono tra le più memorabili della storia del cinema. Le Chiffre è un diabolico banchiere con la passione per il poker che, per rifarsi di alcuni debiti, organizza una partita di poker presso il Casino Royale del Montenegro, che nella realtà si trova in Repubblica Ceca.

James Bond è ritenuto l’unico in grado di poter sfidare e vincere Le Chiffre al tavolo verde dove la posta in gioco è elevatissima, ma perde una grossa somma, fornitagli dal governo britannico, dopo un abile bluff dell’avversario. Bond si rifarà successivamente vincendo la partita finale.