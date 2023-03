Quali segnali dovrebbero cercare gli investitori di criptovalute dalla prevendita di TMS Network (TMSN)? Cosa potrebbe significare questo per Monero (XMR) e Avalanche (AVAX)?

Navigare nel complesso e mutevole panorama delle criptovalute è difficile, ma è possibile se si cercano i segnali giusti. Attualmente, dovreste concentrarvi sui segnali del presale di TMS Network (TMSN), che sta già avendo un impatto significativo su token come Monero (XMR) e Avalanche (AVAX) e che potrebbe influenzare notevolmente il vostro portafoglio.

Forse non avete ancora sentito parlare di TMS Network (TMSN), ma presto lo farete, quindi è meglio agire prima di perderlo. Peggio ancora, immaginate di perdere i vostri investimenti in Monero (XMR) e Avalanche (AVAX) ignorando il nuovo concorrente. Continuate a leggere per saperne di più.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è uno dei token più interessanti del mercato delle criptovalute, grazie alla sua offerta di una piattaforma di investimento unificata e decentralizzata. Ciò significa che gli investitori possono negoziare azioni, FX, CFD e, naturalmente, criptovalute all'interno della TMS Network (TMSN), rendendo superflua la diversificazione tra più dApp. La piattaforma è dotata di strumenti analitici avanzati per la blockchain e di risorse formative approfondite, per garantire che TMS Network (TMSN) sia accessibile a tutti i livelli di esperienza.

Oltre a questo approccio flessibile e orientato all'istruzione, TMS Network (TMSN) sta facendo scalpore per il suo approccio incentrato sull'utente. Ogni investitore di TMS Network (TMSN) può accedere alle comminity di social trading della piattaforma e può persino votare sul futuro del token. Grazie alle commissioni eccezionalmente basse e alla velocità, non sorprende che il presale di TMS Network (TMSN) in corso stia avendo un effetto domino sui token cripto che lo circondano.

Monero (XMR)

Monero (XMR) è probabilmente il nome più importante di questa lista, una criptovaluta che ha avuto un grande impatto sul settore, impegnandosi a contrastare la censura. L'industria delle criptovalute è stata costruita sulla promessa di ecosistemi finanziari decentralizzati e senza censura, e Monero (XMR) ha assicurato che questa promessa può essere mantenuta. Naturalmente, Monero (XMR) ha avuto un enorme clamore intorno a sé, ma i segnali stanno iniziando a cambiare.

Uno dei motivi principali è che Monero (XMR) dipende dal protocollo PoW (Proof of Work), affamato di energia, che rende il token una scelta inadeguata per la sostenibilità ambientale ed economica. Inoltre, molti token stanno adottando protocolli PoS (Proof of Stake) più efficienti e, insieme alla concorrenza di applicazioni più pratiche della criptovaluta come TMS Network (TMSN), il 2023 sarà un anno lento per Monero (XMR).

Avalanche (AVAX)

Proprio come Monero (XMR) ha innovato l'anticensura nel settore delle criptovalute, Avalanche (AVAX) rappresenta il picco dell'innovazione dei contratti intelligenti. I contratti intelligenti sono complessi protocolli basati sulla blockchain che facilitano le transazioni formali DeFi, e questo ha permesso ad Avalanche (AVAX) di attingere a un mercato più B2B e aziendale. Insieme alla recente partnership con Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX) si prepara a un grande 2023.

Tuttavia, il clamore suscitato da presale come quello di TMS Network (TMSN) potrebbe indurre gli investitori ad abbandonare Avalanche (AVAX). Attualmente il sentimento del mercato si sta concentrando sulle criptovalute con applicazioni pratiche e, sebbene Avalanche (AVAX) sia preziosa per gli sviluppatori di app DeFi, semplicemente non ha il valore commerciale di una piattaforma come TMS Network (TMSN).

Considerazioni finali

In generale, la natura all'avanguardia della piattaforma TMS Network (TMSN) viene portata al livello successivo attraverso il presale in corso del token, che ha recentemente concluso la fase 1 e ha raccolto ben 500.000 dollari in meno di due settimane. Il token di TMSN è attualmente in vendita a 0,025 dollari e potrebbe produrre segnali negativi per i possessori di Avalanche (AVAX) e Monero (XMR).

Mentre questi token stanno attualmente resistendo, gli investitori si stanno orientando verso i token con l'applicazione più pratica e la più ampia portata di pubblico, e questo è destinato a mettere TMS Network (TMSN) in una posizione dominante. TMS Network (TMSN) ha persino raccolto altri 2 milioni di dollari da una società di incubazione completamente separata dal suo presale iniziale, quindi il 2023 si prospetta davvero fruttuoso per il token.

Cosa state aspettando? Partecipate al pre-sale di TMS Network (TMSN) prima che il token esploda!



