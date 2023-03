Sanfront, incontro formativo sulla gestione del territorio

Il crescente interesse verso tematiche ambientali e di salvaguardia del territorio ha portato, nel corso degli ultimi anni, allo sviluppo in Valle Po, Bronda ed Infernotto di una serie di iniziative finalizzate allo studio, al rilievo e alla conoscenza del patrimonio naturale presente con particolare attenzione all’ambito boschivo e pastorale e ai mutamenti indotti dal cambiamento climatico.



Grazie al progetto Europeo LIFE Climate Positive di cui Walden S.R.L. è partner tecnico per l’area del basso Piemonte, nei prossimi cinque anni sarà possibile lavorare sulla tematica dell’associazionismo fondiario fra privati e sugli strumenti da essa offerti per la gestione delle aree abbandonate o non gestite. Fra questi strumenti figurano le associazioni fondiarie che, come definito dalla Regione Piemonte, sono libere unioni fra proprietari di terreni pubblici o privati con l’obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.



Per questa motivazione è organizzato, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, un incontro informativo su questi temi che si terrà:



alle ore 20,45 presso la Sala Consiliare del Comune di Sanfront