Cibo artificiale, l'astensione del centrosinistra di Alba. Fratelli d'Italia: "Sconcertante"

L’ordine del giorno, giunto in Consiglio per supportare la battaglia di Coldiretti, è stato approvato con il solo voto favorevole della maggioranza composta dei partiti del centrodestra e delle liste civiche che sostengono il Sindaco Carlo Bo e sostenuto da un’articolata relazione del proponente Mario Sandri, con il netto parere favorevole della Giunta Comunale.

Mario Sandri, Emanuele Bolla e Lorenzo Barbero commentano: “La nostra è una battaglia per il cibo tradizionale, che è alle basi della nostra cultura enogastronomica. È sconcertante sapere che sul tema della lotta contro il cibo sintetico non ci sia il sostegno pieno e incondizionato del centrosinistra ad Alba. Noi andiamo avanti, perché sappiamo di essere dalla parte della ragione, armati del buon senso e della passione per la nostra terra”.