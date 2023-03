Livia Turco: “Il centrosinistra in Granda da sempre dinamico e lungimirante. Ha subito puntato su Schlein”

“Elly Schlein è la risposta giusta di fronte all’umiliazione subita, come donna di sinistra, nel vedere che la prima presidente del Consiglio donna, sia di destra”.

Con il suo piglio deciso, da grande pasionaria qual è sempre stata, Livia Turco non le manda certo a dire. Più volte parlamentare e già ministro per la Solidarietà Sociale e la Salute, nonché tra i fondatori del Partito Democratico, romana di adozione, con uno sguardo attento verso il Cuneese, sua terra di origine, è stata una delle prime sostenitrici di Elly Schlein - prima donna e più giovane segretaria del Pd -, e non è sorpresa del risultato delle Primarie.

“Con il passare delle settimane ho sentito crescere curiosità e consenso verso questa candidatura, fuori dai luoghi tradizionali del Pd, nel mondo del sociale, delle associazioni, tra persone che se n’erano andate dal partito. Giovani e meno giovani, iscritti che se ne erano andati e nuovi tesserati, che cercavano un punto di riferimento e l’hanno trovato”.

In controtendenza con il dato nazionale, in provincia di Cuneo Schlein aveva già vinto con il voto dei 19 Circoli con un netto 52 per cento. Per una volta la Granda ha anticipato la tendenza politica e in qualche modo Livia Turco se lo aspettava.

“Ci speravo, anche perché conosco bene il popolo del centrosinistra cuneese, da sempre molto attivo, vivace, innovativo e propositivo. Penso al mondo del volontariato, delle associazioni e al mondo cattolico, ma anche ad amministratori vicini al centrosinistra capaci e autorevoli”.

La neo segretaria del partito democratico, nel nostro territorio ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di due donne che la politica ce l’hanno nel sangue: Livia Turco e la deputata Chiara Gribaudo, che molti vedono già candidata alle prossime elezioni regionali, contro l’uscente presidente di centrodestra Alberto Cirio. Ma su questo punto la pasionaria dem ha qualche remora: “Chiara ha seguito passo passo la candidatura di Elly - spiega -, spendendosi con capacità e determinazione. In questo momento, però, è preziosa per aiutare la squadra intorno alla nuova segretaria di partito. La vedo più impegnata a vincere questa sfida che inizia ora: vorrei che Chiara fosse fortemente impegnata accanto a Schlein per la rinascita del partito democratico. Penso sia più importante questo, che non la candidatura alle regionali del Piemonte”.