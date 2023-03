Saluzzo, un mese di lavori in piazza Risorgimento

E’ iniziato lunedì 27 febbraio e durerà poco più di un mese, condizioni meteo permettendo. E’ il nuovo intervento per riqualificare parte di piazza Risorgimento. Il Comune di Saluzzo ha stanziato 110 mila euro, denaro finanziato dal Pnrr.

Sarà cambiata la pavimentazione del rialzo sul lato verso la collina. Gli operai hanno già provveduto a rimuovere l’asfalto che sarà sostituito da cubetti di Pietra di Luserna (come nella parte di fronte a bar e negozi, già realizzato anni fa). Non sarà modificata, invece, la viabilità e, a cantiere concluso, torneranno tutti i 31 parcheggi blu e lo stallo per diversamente abili.

Per facilitare i lavori, il comando di Polizia locale del Comune ha disposto il divieto di sosta fino al 7 aprile e ha concordato con gli ambulanti la nuova disposizione dei banchi per i mercati del sabato e del mercoledì, in altre zone di piazza Risorgimento.