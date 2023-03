Al via il cantiere di riqualificazione di piazza XX Settembre: fine dei lavori previsto tra sei mesi

Lunedì sono state posizionate le transenne con relativo cartello lavori e, si è aperto il cantiere di riqualificazione di piazza XX Settembre.

La prima fase porterà fino al 27 marzo modifiche alla viabilità e divieti di sosta sia nella piazza e che nelle aree attigue (viale Tramvie, via Torino e via Giuseppe Parrà) che tra sei mesi circa, tempo stimato per la riqualificazione, avranno volto nuovo e funzionalità ampliata.

Tra le finalità del progetto, redatto all'interno dell'Ufficio comunale con la direzione lavori dell'architetto Flavio Tallone, e in continuità con le opere valorizzazione degli spazi e aree urbane, c’è la risoluzione di alcune criticità.

Tra queste la regolarizzazione del flusso pedonale all’interno del parcheggio (attualmente sono infatti assenti i percorsi pedonali) e il miglioramento della viabilità circostante.

Il piazzale che è il più grande parcheggio non a pagamento della città, verrà modificato sostanzialmente solo con la realizzazione dei marciapiedi, la disposizione delle nuove alberate, con la rimozione della torre faro all’interno e con il nuovo accesso. Aumenterà il numero complessivo dei posteggi, di una decina di unità, proprio grazie al recupero degli spazi di ingresso.

Il nuovo ingrewsso sarà all’intersezione tra via Torino e viale Tramvie, dove verrà realizzata una rotonda "sormontabile" studiata per migliorare la circolazione stradale.

In conseguenza all'intervento, via Torino diventerà a doppio senso di marcia (oggi è a senso unico) fino all'incrocio con via Parrà e per realizzarlo il marciapiede esistente sarà arretrato, protetto da una barriera parapedoni in corrispondenza della Stazione dei Carabinieri alla rotonda.

l piazzale, che manterrà la pavimentazione in asfalto, avrà intorno ai tre lati del perimetro un percorso pedonale, mentre un quarto marciapiede correrà lungo gli edifici del lato meridionale per dare collegamento pedonale anche alla scuola primaria “Costa” e Cpda con via Torino.

La gara d’appalto è stata vinta dalla Costrade e l’intervento 469.942 euro complessivi è coperto da finanziamenti del Pnnr e con i fondi del programma NextGeneration dell'Unione Europea.

Ridare luce, visibilità e respiro agli edifici posti tra le due rotonde di viale Tramvie e corso Mazzini: per questa prospettiva il progetto prevede inoltre il rinnovo delle alberate esistente con la messa a dimora di carpini e bagolari, in base alla consulenza offerta dal agronomo Aldo Molinengo.

Adiacente all’edificio scolastico Francesco Costa, l’intervento comprende la realizzazione di una scala in cemento armato, per l’accesso al piano interrato alla scuola.

La riqualificazione interesserà anche l’illuminazione

Via la torre faro al centro e posizionamento lungo il perimetro di lampioni con illuminazione a led; quelli esistenti, perimetrali al parcheggio, verranno sostituiti con lampioni più alti. Verrà realizzata inoltre la predisposizione ad una postazione di ricarica auto elettriche.