Fossano, partiti i corsi di memoria cognitiva della S.O.M.S.

Sono partiti nel mese di febbraio i corsi della S.O.M.S. dedicati al miglioramento della memoria cognitiva.

Il programma è rivolto alla popolazione over 60 ed è un vero e proprio allenamento di gruppo che ha l’obiettivo di promuovere il benessere cognitivo e l’invecchiamento in salute.

Gli incontri settimanali offriranno la possibilità di applicarsi in esercizi specifici e mirati, seguiti da esperti del settore, con momenti di psico-educazione sul funzionamento del cervello e le strategie utili da applicare nella vita quotidiana.

Per informazioni, ci si può rivolgere alla segreteria della S.O.M.S. presso la sede in Via Roma 74 a Fossano, oppure via mail a somsfossano@gmail.com