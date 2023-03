Un corso con "La Granda" Ufficiali di Gara per diventare commissario di percorso

L'Associazione "La Granda" Ufficiali di Gara, in collaborazione con l'Automobile Club Cuneo, ha annunciato l'organizzazione di un corso gratuito per ottenere la licenza da Ufficiale di Gara con abilitazione a Commissario di Percorso per eventi motoristici quali rally, slalom, velocità in salita e velocità su ghiaccio.

Il corso si svolgerà nei giorni di mercoledì 22, venerdì 24, mercoledì 29 marzo presso la sede dell'A.S.D. Cinzano Rally Team a Grinzane Cavour (CN) e prevede anche un test finale il venerdì 31 marzo per il superamento del corso.

Per partecipare al corso e ottenere la licenza, è necessario avere cittadinanza italiana, un'età non inferiore ai 18 anni, il possesso della patente di guida B o un certificato medico per il rilascio della patente B, e il titolo di studio scuola dell'obbligo.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Granda" è l'unica di riferimento per l'intera Provincia di Cuneo e gestisce tutte le richieste di servizio fatte dai Comitati Organizzatori per le varie tipologie di gare che si svolgono sul territorio nazionale. È iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e possiede la regolare licenza necessaria per essere riconosciuta dalla Federazione ACI SPORT.

Gli Ufficiali di gara sono figure indispensabili nell'organizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche sul territorio nazionale. Svolgono compiti di controllo e sorveglianza, a seconda della qualifica per la quale sono stati abilitati, e vengono inseriti in albi nazionali, regionali o provinciali gestiti rispettivamente da ACI Sport, dal Fiduciario Regionale e dagli AC Provinciali.

Il Commissario di percorso è una figura fondamentale che si occupa di garantire la massima sicurezza per i partecipanti e gli spettatori delle varie gare. È una figura degli Ufficiali di Gara necessaria e verrà dislocata su tutto il percorso nelle gare di rally, slalom, velocità su ghiaccio e velocità in salita. Richiede conoscenza delle regole e un'esperienza crescente, che aumenterà man mano che si sarà più coinvolti sui campi di gara.

L'Associazione "La Granda" Ufficiali di Gara offre l'opportunità di apprendere le tecniche e le competenze necessarie per diventare un Commissario di percorso e partecipare attivamente al mondo dello sport automobilistico. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere via mail all'indirizzo info@udgcuneo.it oppure contattare il numero 333/2095256.