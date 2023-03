Vuoi avvicinarti all'attività speleologica? A Saluzzo un corso di avvicinamento a questa affascinante attività

Nei giorni 23-25-26 marzo si svolgerà il 14° avvicinamento all'attività speleologica organizzato dello Speleo Club Saluzzo - Francesco Costa.

Questo corso introduttivo è stato pensato per tutti coloro che siano interessati a scoprire quali meraviglie siano nascoste nel sottosuolo, in particolare del territorio piemontese. Per partecipare saranno necessari: curiosità, simpatia e tanta voglia di sporcarsi le mani (e non solo...).

Giovedì 23 si svolgerà una lezione teorica introduttiva, in cui si parlerà delle tecniche per percorrere in sicurezza le grotte e delle caratteristiche fisiche, geologiche e storiche di questi affascinanti ambienti;

Sabato 25 i partecipanti si eserciteranno, sotto la guida degli istruttori, nell'uso dei mezzi di progressione, per apprendere le tecniche basilari indispensabili per accedere a grotte verticali;

Domenica 26 si porteranno i partecipanti a visitare una semplice caverna verticale, adatta ai principianti in questa suggestiva disciplina, a metà strada tra lo sport e la ricerca scientifica.