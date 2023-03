ASD Baseball Club Fossano 1948 & AIDO sinergie vincenti!

"La nostra società sin dal 1948 ha fatto propri concetti che potessero esser utili alla forma fisica, ma anche ad azioni legate al sociale e la collaborazione che sarà ufficialmente siglata in un contesto musicale Venerdì 10 Marzo permetterà di mettere in evidenza questi aspetti a cui teniamo in modo particolare" - dice il Presidente della società sportiva fossanese Miranda Scotto a cui fà eco il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione - "Da tempo crediamo nelle positive ed utili sinergie con il mondo sportivo ne sono evidenti le diverse collaborazione messe in campo sulla regione in particolare sulla "Granda", ma di certo questa nuova e bella opportunità che andrà a legarci ad una disciplina emergente e d'indubbio interesse e che porterà in futuro soddisfazioni e risultato, non può che essere apprezzata sì tanto che tutti e tre i livelli associativi regionale, provinciale di Torino e Cuneo e comunale di Fossano andranno a siglare un accordo che ufficializzerà la società Baseball Fossano quale nuovo portacolori di AIDO"