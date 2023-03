Brazilian Jiu Jitsu: ottima prova a Bologna per gli atleti della Evolution Gym SSD Mondovì

Sabato 25 febbraio si è svolto a Bologna il Jiu jitsu Challenge, gara di rilevanza nazionale di Brazilian Jiu Jitsu alla quale ha preso parte il Predator Team, squadra agonistica della Evolution Gym SSD di Mondovi.

Il primo giorno di gare è stato dedicato agli adulti: gli atleti monregalesi in gara erano ben nove ed hanno partecipato alla competizione con Gi (con kimono) e senza Gi (senza kimono) riportando ottimi risultati.

No Gi

David Oggero primo classificato cinture blu 76 kg Loris Dotta terzo classificato cinture blu 70 kg Mirko Salinitro non raggiunge il podio arrendendosi solo ai punti al suo avversario.

Gi

Cornel Roca vince la categoria cinture marroni 88 kg finalizzando tutti gli avversari ed arriva secondo nella categoria open con atleti provenienti da ogni peso. Davide Amato vince la categoria cinture blu 82kg dominando e gestendo al meglio tutti i combattimenti. Loris Dotta purtroppo non riesce ad avanzare con il kimono, fermandosi per una discutibile decisione arbitrale, ma che naturalmente l’atleta e la scuola monregalese hanno accettato senza polemiche. Daniele Valinotti secondo classificato nelle cinture bianche 88 kg, vince tutti gli incontri ma deve interrompere la finale per un infortunio muscolare Cristian Valinotti lotta bene e soprattutto mostra un grande potenziale frutto anche della ottima dedizione che dimostra in allenamento. Nicolò Palagiano per la prima volta nel mondo "dei grandi" combatte con grande grinta mostrando un buon gioco Mirko Salinitro combatte duramente anche con il kimono nella cat blu 88 Egli Murcakku, al suo esordio assoluto, lotta con grande cuore, senza riuscire a dimostrare al meglio il suo grande potenziale, fermandosi ai punti.

Domenica 26 si è svolto invece il Campionato Italiano giovanile della Unione italiana Jiu Jitsu – “JUNIOR italian Open 2023” al quale il Predator Team ha partecipato con 8 atleti nelle diverse categorie, ricchissime di piccoli atleti molto forti e promettenti.

Aprono le danze già alle 9 di mattina i più piccoli, alla loro prima esperienza ai campionati italiani, con Alessandro Bono, che si classifica quarto lottando con un forte samurai toscano categoria 6 anni. Francesco Camperi, dopo 3 lotte tutte dominate, diventa Campione italiano categoria 8 anni cinture bianco-grigia Giorgia Palagiano ottiene un oro nella cat 13 anni -45kg cinture gialle. Giorgia Barbero anche lei oro nella categoria 12 anne - 40kg cinture gialle. Giacomo Barbero vince lottando tecnicamente e con grande crescita il suo primo titolo italiano categoria cintura gialla 40kg 12 anni. Tommaso Baldassini, vice campione italiano nella categoria 13 anni - 48kg cintura grigia con una finale spumeggiante, persa per un soffio.

Valerio Carazzone, alla prima esperienza in gara, lotta molto bene in una categoria durissima arrivando 3 nella categoria 13 anni -40kg cintura bianca. Mattia Barbero si conferma in ottima forma e si aggiudica un ottimo primo posto dominando tutte le lotte nella categoria cinture gialle - 55kg 16 anni.

Grandissima soddisfazione per la EVOLUTION GYM di Mondovi che dopo il week end appena trascorso può contare ben 4 nuovissimi Campioni Italiani Junior, grande soddisfazione per il Maestro Francesco Bono, che ha guidato il Predator Team durante questo weekend di competizioni.