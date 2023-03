Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera: l'albese Pietro Riva in gara sabato

Tutto pronto ad Istanbul per i Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera che prenderanno il via giovedì 2 e si concluderanno domenica 5 marzo.

Per l'albese Pietro Riva (Fiamme Oro) l’esordio agli Europei è in programma sabato 4 marzo, con le batterie dei 3000 metri; la finale è in calendario domenica alle ore 18:00.

Leader stagionale è il tedesco Sam Parsons con 7:39.94, davanti al belga Robin Hendrix con 7:40.53.

Riva quest’anno ha corso in 7:49.42, che è anche suo primato personale.

Le gare degli Europei saranno visibili su RaiSport, Rai 2 oltre che in streaming sulla piattaforma RaiPlay.