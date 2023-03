Fossano: Loris Milanese Campione Regionale di Dama Internazionale

Bel successo di partecipazione, di interesse e di livello tecnico per l'edizione 2023 del Campionato Regionale di Dama Internazionale, la gara più importante dell'anno in Piemonte per la specialità giocata sulle 100 caselle che da una decina di anni ha trovato la sua "casa" a Fossano, grazie all'organizzazione del locale Circolo Dama, il club damistico che in regione promuove più di tutti la Dama internazionale, quella più giocata nel mondo e usata negli incontri di carattere continentale e mondiale.

Il torneo è stato disputato anche stavolta presso il Dama Hotel di via Circonvallazione, sede del circolo fossanese ed è stato organizzato e curato da Davide Pagliano, nel suo ruolo di Delegato Regionale della FederDama Piemonte, in collaborazione con l'arbitro nazionale Claudio Tabor di Torino che ha diretto la gara.

Alla gara hanno peso parte molti dei migliori specialisti della Dama Internazionale tesserati per i circoli Dama piemontesi e soprattutto per il CD Fossano che conta il maggior numero di damisti che nella nostra regione praticano questa specialità, nella quale il CF Fossano è stato 2 volte Campione d'Italia a Squadre e spesso è salito sul podio della gara per circoli.

In lizza tutti i migliori specialisti della Granda sulle 100 caselle ed altri damisti del Torinese, di Asti, del Monferrato e della provincia di Alessandria.

Novità di quest'edizione il Campionato non si è svolto con la consueta Formula Open e sistema italo-svizzero in cui si affrontano damisti di categorie anche molto diverse tra loro, ma è stato articolato in 2 gironi all'Italiana con gare di sola andata.

Il I Gruppo di Merito ha visto confrontarsi i giocatori con miglior punteggio nella classifica italiana di specialità, mentre nell'altro girone si sono affrontati tutti i damisti di categoria Provinciali, quella più bassa per i tesserati FID.

Infatti, dopo anni, stavolta i Provinciali erano in numero sufficente per confrontarsi in un gruppo loro riservato, come prevede il Regolamento FID: ciò grazie alla promozione di questa specialità fatta dagli istruttori e dai dirigenti del CD Fossano che hanno portato nuovi appassionati a scoprire la specialità sulle 100 caselle.

I risultati nei due Gruppi di merito.

Gruppo Assoluti. Il I Gruppo di Merito ha assegnato il titolo di Campione Regionale Assoluto 2023 di Dama Internazionale: a vincerlo per l'ennesima volta è il Grande Maestro Loris Milanese di Chieri, il damista più prestigioso del CD Fossano e super-favorito dai pronostici: infatti. ha trionfato a punteggio pieno (5 vittorie e 10 punti), battendo tutti gli avversari incontrati. Loris Milanese è uno dei migliori giocatori italiani di Dama Internazionale, in passato già Campione Italiano Assoluto e negli ultimi anni spesso Campione Italiano nelle modalità Blitz e Rapid a tempo di gara breve, in cui eccelle. Inoltre, Milanese si è laureto più volte Campione d'Italia a Squadre (2 titoli con il CD Fossano) ed è capitano della Nazionale Italiana di Dama con la quale ha raggiunto risultati prestigiosi nei Campionzati Mondiali ed Europei individuali e a squadre.

Grande lotta e pronostico ribaltati per gli altri due posti del podio grazie ad un paio di sorprese inattese: infatti, i Regionali Romano Serra di Centallo e Max Giaccardo di Fossano, entrambi del CD Fossano, riescono ambedue nell'impresa di superare il Candidato Maestro Rinaldo Capozzoli di Villadeati (Alessandria), anche lui tesserato per il club fossanese, firmando i due risultati più eclatanti del torneo, grazie al loro miglioramento tecnico e a qualche svista da parte di Capozzoli, un po' fuori forma, ma sempre vice-Campione Regionale uscente.Così la corsa al 2° posto viene decisa all'ultimo turno dallo scontro diretto tra Serra e Giaccardo, vinto dal centallese che sale sul secondo gradino del podio, e coglie il miglior risultato in carriera sulle 100 caselle, mentre Max Giaccardo si piazza al 3° posto assoluto con 6 punti, confermando il risultato già conquistato nel 2022.

Risultati prestigiosi per i due damisti del CD Fossano che giocano la Dama Internazionale dal 2016 e finora si erano cimentati quasi sempre nel II gruppo di merito e sono al loro primo risultato di prestigio tra gli Assoluti, pur favoriti dall'assenza di qualche specialista dei circoli del nord Piemonte.Alla fine, il Candidato Maestro Capozzoli si piazza comunque al 4° posto, ma stavolta ai piedi del podio, su cui era salito quasi sempre nei Regionali precedenti.In questo gruppo per il CD Fossano in gara anche Pino Cramarossa di Bra ed Angelo Piantadosi di Asti, classificati al 5° posto pari merito.

Gruppo Provinciale. Come detto dopo molte edizioni del Regionale Piemontese è stato possibile allestire un girone riservato ai damisti di categoria Provinciali che erano in 6, tutti della Granda e tutti tesserati per il CD Fossano: tra loro ben 3 esordienti, fossanesi, nel Campionato Regionale.

La gara si è disputata con un girone all'italiana su 5 turni di gioco: a vincere anche qui il favorito Simone Demaria di Dronero, laureatosi Campione Provinciale della Granda poche settimane fa, precedendo i compagni di club di categoria superiore. Demaria conferma la sua crescita sulla damiera da 100 caselle e fa bottino pieno con 10 punti (5 vittorie in 5 partite), conquistando il secondo alloro prestigioso nella Dama Internazionale in meno di un mese. Alle sue spalle grande bagarre tra gli altri partecipanti più o meno al loro primo o secondo torneo di questo livello nella Dama Internazionale: dopo 5 turni di gara miglior risultato in carriera per il giovanissimo fossanese Alessandro Cavallera, studente di II Superiore del Vallauri di Fossano, che conquista un prestigioso 2° posto con 8 punti e 4 vittorie in 5 partite, perdendo solo contro Demaria, molto più esperto di lui: infatti, Cavallera gioca sulle 100 caselle solo da poco tempo ed era al suo esordio nel Regionale.

Lotta in famiglia per il 3° posto del podio tra Pietro Mazzette e suo figlio Alessandro Mazzette, entrambi fossanesi: grazie al successo nello scontro diretto la spunta con 6 punti il padre Pietro Mazzette che alla suo primo Regionale sale subito sul podio in una specialità in cui sta muovendo i primi passi.

Ai piedi del podio con 4 punti il giovanissimo Alessandro Mazzette con 4 punti, autore, comunque, di una buona prova d'esordio in un Regionale di Dama Internazionale, che pratica anche lui da pochissimo tempo.A chiudere il girone 5° posto per Dario Pagliano di Fossano che nello scontro diretto supera Antonio Sergi, di Diano d'Alba, 6° classificato.

Al termine le premiazioni, coordinate da Davide Pagliano nelle vesti di delegato Regionale FederDama per il Piemonte e di organizzatore della gara come presidente del CD Fossano.Pagliano ha ringraziato l'arbitro Claudio Tabor per l'ottima direzione di gara, omaggiandolo con alcune bottiglie di vino, e tutti i partecipanti per l'impegno dimostrato e la passione con cui la stagione agonistica è ripartita in questo 2022/23 dopo il difficile biennio precedente segnato dalla pandemia.Poi le premiazioni dei primi 3 classificati delle due categorie, a cui sono andate coppe offerte dalla Cassa di Risparmio di Fossano Spa, bottiglie di vino e dolci tipici, offerti dal Dama Hotel e buoni-sconto offerti dalla macelleria S.Bernardo di Fossano.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in omaggio un diploma con il loro piazzamento nella gara e una confezione di dolci tipici, sempre offerta dal Dama Hotel.

Alla cerimonia è intervenuta Donatella Rattalino, assessore allo sport e alla scuola del Comune di Fossano, che si è complimentata con gli organizzatori ed i damisti per la riuscita della manifestazione sportiva, sottolineando la valenza educativa della Dama e auspicando che, nei prossimi anni si possano organizzare dei corsi base di Dama nelle scuole fossanesi, invitando il CD Fossano a presentare un progetto in merito. Tale progetto è già stato elaborato a livello nazionale dalla Federdama e verrà adattato per il nostro territorio e presentato al Comune e alle scuole fossanesi dai responsabili e dagli istruttori del CD Fossano che, prima della pandemia avevano già tenuto alcuni corsi sperimentali nelle Primarie "Primo Levi" e "S.Domenico" di Fossano e nelle Scuole Medie di Bene Vagienna e Trinità.

Infine, Davide Pagliano ha dato appuntamento agli allenamenti del sabato pomeriggio, che ripartono il 4 marzo sempre alle 17.30 al Dama Hotel e sono aperti a tutti gli interessati senza bisogno di iscrizione.