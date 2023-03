Il Judo Bra trionfa a Roma ed Asti

Un fine settimana impegnativo per gli atleti del Judo Bra, impegnati in due competizioni nello stesso giorno.

Dopo i successi dell’anno scorso, che hanno portato il Judo Bra a scalare le classifiche nazionali concludendo in 26° posizione tra tutte le società italiane, l’attività agonistica braidese continua con la Coppa Italia A2 e il trofeo città di Asti: entrambe le competizioni si sono svolte domenica 26 febbraio e non sono mancati i risultati.

Alla Coppa Italia A2, seconda fase nazionale categoria juniores-seniore che permette l’accesso alle fasi finali A1 a cui partecipano i TOP-16 di ogni categoria, hanno gareggiato Chiara Radice nella categoria -57kg e Giada Giardino nella categoria -52kg. Buona la prestazione di Chiara che, riesce a vincere due incontri per poi perdere il terzo incontro con la vincitrice della competizione e anche il combattimento successivo per una piccola distrazione, che le ha precluso la qualificazione alle fasi A1, concludendo al 7° posto. Ottima è stata la prestazione di Giada, già medagliata l’anno precedente alle finali A1, che ha concluso al terzo posto della sua categoria vincendo due incontri, perdendo la semifinale con la forte atleta romana e vincendo la finalina per la 3° posizione. Un risultato che conferma la sua bravura e la sua esperienza in una categoria competitiva.

Sarà in gara nuovamente a Roma il prossimo mese per disputare la finale A1 tra i migliori 16 atleti italiani. Lo stesso giorno ad Asti, hanno partecipato tutte le altre categorie a partire dai bambini di 6 anni.

Il Judo Bra ha partecipato con 24 ragazzi, ottenendo numerose medaglie. Tra i pre-agonisti hanno gareggiato Amedeo Cavaglià, Christian Albano, Stefano Berruto, Martino Campra, Marco Carnebianca, Enea Pronesti, Pedro Beschoerner Gehrke, Giorgio Viberti, Edoardo Canonica, Marco Carpenito, Gianmatteo e Pierfrancesco Tortorella.

Gli Agonisti in gara Carlo Viberti, Daniele Morra, Lorenzo Peruccio, Mattia Racca, Maria Vittoria Guerrero, Mattia Ariano, Alessandro Bertello, Jennifer Macis, Marika Cavaglià, Simone Vitale, Mauro Ferretti e Nikolò Haxhija.

Ottimi risultati che evidenziano l’intensa e continua attività del lavoro del M° CARNEBIANCA, che continua portare la nostra città ad alti livelli nazionali con ottimi risultati.