La Scherma Cuneo tra gare, riconoscimenti e rinnovo della convenzione per la gestione della palestra

Tempo di gara per la Scherma Cuneo.

Il primo appuntamento si è tenuto il 18 febbraio a Collegno. La bravissima Marika Botta ha portato a casa il primo posto, mentre Melania Mellas si è classificata terza. Positiva anche la prestazione della giovanissima Siria Somazzi nella categoria Bambine (la giovanissima si è poi ripetuta lo scorso 25 febbraio a Lione, dove si è classificata terza ai SEL Open). Tornando all’appuntamento piemontese da registrare la performance degli gli schermidori più esperti, Giorgio Pellegrino al settimo posto e Leonardo Giamello quattordicesimo, entrambi nella categoria Assoluti.

Un’altra gara importante si è tenuta la settimana successiva a La Spezia, valida per la qualificazione alla seconda gara nazionale Assoluti. In pedana c’erano ancora una volta Giorgio Pellegrino (129esimo) e Leonardo Giamello (89esimo) nel fioretto maschile e Alice Gonella (85esima) nel fioretto femminile.Nonostante gli sforzi e i pregevoli risultati, nessuno degli atleti cuneesi è riuscito a qualificarsi. Destino condiviso con altri due ex: Vittoria Lingua e Thomas Giordano.

Tuttavia una nota positiva arriva da un’altra vecchia conoscenza della Scherma Cuneo: Enrico Lauria, oggi del Club Scherma Ancona del Maestro Archivio, ha ottenuto la qualificazione grazie al 15esimo posto.Il giovane schermidore ha poi ottenuto l'autorizzazione a partecipare alla quarta gara europea del circuito U23 a Brno, in Repubblica Ceca, in programma il prossimo fine settimana.

A rendere ancora più speciali questi giorni, il prestigioso riconoscimento della Federazione Italiana di Scherma al presidente onorario della società cuneese Armando Albanese, per la sua vita tra le pedane. Tra le notizie anche il rinnovo della convenzione con il Comune di Cuneo per la gestione della palestra di piazza Foro Boario.

Infine, la società annuncia la prossima sfida contro la Schermistica Comense, nel contesto del trofeo Avvocato Streri, prevista per il prossimo 13 marzo. Questa competizione riservata all'inclusione nel mondo dello sport vedrà i protagonisti Alessio Marchiò e Danilo Segreto (Amico Sport).

“Si tratta di un appuntamento importante - commenta il presidente Beppe Lauria - ancora una volta i nostri atleti regaleranno sicuramente grandi emozioni”.

“La nostra è una società che investe molto sui giovani, che ripagano con passione ed impegno”, conclude soddisfatto Lauria.