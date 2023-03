Volley femminile A1: Cuneo, scatta la prevendita per il derby con Pinerolo

È partita nella mattina di mercoledì primo marzo la prevendita per l'atteso derby con la Wash4Green Pinerolo di domenica 12 marzo (ore 17:00). Dopo il debutto nella sfida con Firenze dello scorso 21 febbraio, prosegue la campagna promozionale che mette a disposizione 1.500 posti in tribuna rossa a 2 euro.

Domenica 12 sarà Cemental, realtà leader nella progettazione e costruzione di prefabbricati per tutti i settori e partner di lunga data di Cuneo Granda Volley, a coprire la differenza rispetto al costo standard del biglietto (15 euro). I prezzi di tutti gli altri settori restano invariati; ingresso gratuito per under 10 e over 80, ingresso ridotto 11-18. I biglietti sono acquistabili presso la segreteria della società in via Bassignano 14 a Cuneo (9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it; per informazioni è possibile chiamare il numero 0171.1961194.

L'iniziativa promozionale interesserà anche le ultime due partite casalinghe della regular season, quella con la Savino Del Bene Scandicci di sabato 25 marzo (ore 20:30, diretta Rai Sport) e quella con la E-work Busto Arsizio di sabato primo aprile (ore 20:30).

GIOVEDÌ 2 ALLENAMENTO CONGIUNTO CON PINEROLO A dieci giorni dal derby che metterà in palio punti pesanti nella corsa salvezza e per il miglior piazzamento possibile in ottica post season, Cuneo e Pinerolo giovedì 2 si affronteranno in un test match al palazzetto dello sport di Cuneo con inizio alle 15:30. Per coach Bellano l'occasione ideale per studiare da vicino un'avversaria che arriva sulle ali dell'entusiasmo per il punto strappato a Conegliano e per dare set e chance a chi nell'ultimo periodo è sceso meno in campo in una settimana cruciale per la stagione delle gatte, quella tra le due trasferte a Macerata e Perugia.