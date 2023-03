Borgo San Dalmazzo: in passeggiata alla scoperta del centro storico

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con la Consulta Giovani e ANCoS - Associazione Nazionale delle Comunità Sociali e Sportive, nell’ambito del progetto “Una rete di idee” (bando “Giovani in contatto” – Fondazione CRC) organizza la passeggiata “Alla scoperta di... Borgo San Dalmazzo”.



Una passeggiata nel centro storico alla scoperta della storia e delle curiosità di Borgo San Dalmazzo. Si raggiungerà poi il Museo dell'Abbazia di Pedona, un percorso di estremo fascino che permette di attraversare 2.000 anni di storia toccando con mano i segni di diverse epoche storiche. Infine, si raggiungerà Palazzo Bertello, sede della rassegna “Un Borgo di Cioccolato” per visitare la fiera e partecipare ad un esclusivo di laboratorio del “cioccolato artigianale” insieme all’Associazione “Amici del Cioccolato”.



Ritrovo presso il piazzale parrocchia San Dalmazzo (Piazza XI Febbraio 4 - Borgo SD) alle ore 14.00: necessarie scarpe da ginnastica, giacca a vento, vestiario comodo, i ragazzi minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento dei posti a disposizione; per ogni partecipante accompagnamento alla passeggiata con Guida, zainetto “Creatori di Eccellenza”, ingresso e visita al Museo dell'Abbazia di Pedona, partecipazione all’esclusivo laboratorio del “cioccolato artigianale” nell’ambito di “Un Borgo di Cioccolato” e dolce ricordo della giornata.



La partecipazione è gratuita.