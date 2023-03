La CMP di Saluzzo dona due fiorire ecosostenibili al Comune di Lagnasco

Un arredo urbano “eco-sostenibile”, in grado di coniugare robustezza, praticità, estetica e rispetto assoluto per l’ambiente, perché realizzato completamente con plastica riciclata. Si tratta della nuova linea “R-esisto” progettata e realizzata dalla CMP di Saluzzo, che ha voluto omaggiare al Comune di Lagnasco due fioriere.

“Un pensiero molto gradito – commentano dall’amministrazione comunale – particolarmente prezioso per il materiale di cui si compone, che trasmette un messaggio molto positivo sull’importanza di poter dare ai rifiuti una nuova vita, ponendoli addirittura come elemento estetico di particolare prestigio. Un grazie di cuore a Remo e Daniela ed alla loro famiglia, titolari della CMP; siamo lusingati che abbiano pensato al nostro Comune per promuovere il loro nuovo prodotto”.

Le due fioriere sono state posizionate nel cortile del Municipio, ai lati della panchina rossa realizzata negli anni scorsi come sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

“Si tratta di prodotti realizzati in plastica riciclata al 100% - sottolineano dalla CMP - un materiale atossico che proviene dalla valorizzazione di materiale di scarto, privo di schegge, resistente all’acqua e non attaccabile da batteri, funghi e muffe. Sono articoli che rientrano tra l’arredo urbano sostenibile, cioè oggetti progettati per avere un ciclo di vita più lungo, con un basso impatto ambientale e nessuna manutenzione richiesta”.

L’attenzione all'ambiente e allo sfruttamento delle risorse disponibili sul pianeta sono diventati concetti cardine anche per la progettazione degli spazi urbani. La nuova linea R-esisto propone elementi per l’arredo urbano, tra cui fioriere, panchine, recinti e tavoli. Un modo per rendere città e paesi più accoglienti e vivibili, ma anche più green: l’arredo urbano si adegua al tema della sostenibilità come base da cui partire per progettare il futuro.