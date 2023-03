Statale del colle della Maddalena pulita e percorribile, ma per ora resta chiusa

Statale 21 del Colle della Maddalena chiuso dalle 21 del 26 febbraio, tra Argentera e il Confine di Stato, a causa delle precipitazioni nevose che, proprio dal pomeriggio di domenica, stanno interessando la nostra provincia.

Quando riaprirà?

Lo dovrà decidere la Commissione Valanghe, quando ravviserà che ci siano le condizioni di sicurezza per farlo. La strada, come si vede dalle immagini allegate al pezzo, è pulita e percorribile, ma per ora resta chiusa.

L'autorizzazione è probabile che non arrivi prima di un paio di giorni, essendo previste nuove precipitazioni a partire dalle prossime ore. Potrebbe essere necessario, in vista del fine settimana, quando le condizioni meteo miglioreranno, anche l'intervento dell'elicottero munito di campana Daisy Bell per il disgaggio artificiale delle valanghe. Sono necessari, quindi, per la riapertura, ancora una serie di passaggi.

Il colle, per ora, resta fuori servizio.