"Che Campioni in campo"... a Mondovì una bella "lezione" di socialità all'insegna dello sport (VIDEO)

Un assist alla socialità, anzi un'autentica schiacciata vincente! Il PalaManera di Mondovì questa mattina ha ospitato "Che Campioni in campo", il torneo di volley riservato agli studenti degli Istituti superiori monregalesi.

La manifestazione è stata organizzata dagli insegnanti di Scienze motorie delle scuole superiori cittadine, capeggiati dal prof. Alberto Bonelli (ex giocatore di volley di serie A), con il patrocinio del Comune di Mondovì e la collaborazione della Lpm Pallavolo Mondovì. Un evento di socialità tra scuola e sport, tornato dopo tre anni di assenza a causa del Covid.

In campo si sono affrontate 12 squadre di studenti, ognuna delle quali ha potuto contare sulla preziosa presenza di una giocatrice della Lpm Bam Mondovì. Un momento di festa per i ragazzi e una vera "lezione" di socialità, che nulla ha da invidiare alle consuete e classiche lezioni fatte quotidianamente sui banchi di scuola.

Una manifestazioni che ha incontrato il gradimento di tutti i protagonisti, comprese le Pumine, che per alcune ore sono tornate a sentirsi studentesse, mostrando anche un pizzico di nostalgia. A salutare gli studenti e organizzatori anche il sindaco del Comune di Mondovì, nonchè Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo. Per la cronaca, ad aggiudicarsi il primo posto è stata la classe 3^A del Liceo Scienze applicate del Cigna, scesa in campo con la Pumina Alessia Populini.

Nel video il prof. Alberto Bonelli, gli assessori Alessandro Terreno (sport) e Francesca Bertazzoli (istruzione), lo studente Raffaele Cappa e la giocatrice Laura Grigolo, che proprio oggi festeggia il suo compleanno: