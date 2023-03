Ad Alba presto la creazione di una comunità energetica?

Comunità energetiche: Alba è interessata? Se l’è domandato l’opposizione durante l’ultimo consiglio comunale, in cui il consigliere Davide Tibaldi ha chiesto all’assessore Lorenzo Barbero se il Comune stia valutando questa opportunità.



«Le comunità energetiche - ha affermato Davide Tibaldi - sono un argomento di interesse sociale e diversi cittadini albesi sono sensibili alle tematiche relative all’ambiente ed al risparmio, anche economico. Il Comune di Alba come valuta questo strumento per ridurre le emissioni e per la transizione ecologica? Se si sta pensando, per il prossimo futuro, ad un ruolo da attore e membro della comunità energetica, soprattutto in chiave di aiuto ai cittadini che faticano a pagare le bollette?».



«Questa tematica - ha replicato l’assessore all’ambiente Lorenzo Barbero - è molto sentita dalla cittadinanza in un momento come questo dove l’attenzione alle energie alternative ed al risparmio energetico è sempre maggiore, per portare vantaggi al territorio e al pianeta.

A fronte di questo però la tematica risulta complessa, e finora in Italia, in base ai dati di Legambiente, le comunità energetiche in Italia sono solo 16.

Ora però ci attendiamo la svolta: il Ministro dell’ambiente ha presentato linee guida più specifiche al vaglio della Comunità Europea, e questo rappresenta un passo in avanti verso la costituzione di queste comunità. Il Comune di Alba vuole essere in futuro promotore di questa iniziativa, e punto di riferimento per le persone con difficoltà economiche che avranno bisogno di energia».

«Sono soddisfatto dell’approccio del Comune sulla tematica - conclude il consigliere Davide Tibaldi - che porteremo a breve in commissione. Credo che sia un’opportunità importante a livello ambientale ed economico per rendere l’ambiente più pulito e per aiutare le persone in difficoltà.

Oltre a questi due aspetti il vantaggio è anche sociale perché si diventa più consapevoli in una comunità di rete. Ad esempio a Bra e Magliano Alpi le comunità sono state attivate, e speriamo che presto Alba possa presto porre le basi per una comunità energetica».