Alba, la Polizia Locale Faunistico Ambientale cattura due cinghiali in via XXV Aprile

Sulla base della segnalazione di alcuni cittadini, il consigliere comunale albese Daniele Sobrero, anche referente all’interno del comitato di gestione Ambito Territoriale di Caccia CN4 Alba–Dogliani, ha segnalato alla Provincia di Cuneo la presenza di cinghiali in via XXV Aprile, tra viale Cherasca e via Serre mercoledì 1° marzo.

La Provincia ha mandato in città il personale della Polizia Locale Faunistico Ambientale provinciale che ha catturato due cinghiali.

Dichiara il consigliere Daniele Sobrero: «Siamo al servizio costante per la tutela dell’incolumità delle persone e per la salvaguardia dell’agricoltura e siamo sempre pronti a cogliere le segnalazioni dei cittadini e ad attivarci sul da farsi. Inoltre, con le modifiche alla legge sulla caccia 157 del 1992 a breve sarà possibile un controllo più efficace sulla fauna selvatica».