Un'aula delle scuole medie di Bra ricorderà Marco Poli, insegnante e maestro di vita

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 72 anni, il 27 febbraio scorso, è stata intitolata un’aula della scuola media “Dalla Chiesa” al professor Marco Poli.

“Insegnante di matematica e scienze. Maestro di vita”: è la frase che ex allievi ed ex colleghi hanno voluto incidere sulla targa a ricordo di una figura storica per la scuola, dove insegnò dagli anni ‘90 fino a fine carriera.

Durante la mattinata si è svolta una sentita cerimonia, in presenza della dirigente scolastica Patrizia Donato La Vitola e del sindaco di Bra Gianni Fogliato, con altri rappresentati della scuola e dell’Amministrazione comunale, insieme a ex allievi, ex colleghi e amici di Marco Poli.

E’ stata l’occasione per ricordare diversi momenti della carriera e della vita di Poli che ha seguito nel corso degli anni diversi progetti legati sia alla scuola che al quartiere Madonna Fiori (come ha ricordato Patrizia Franco) in particolare a sostegno dell’integrazione e del potenziamento didattico per i giovani.

Grazie anche a un Qr code apposto sulla targa è possibile accedere al sito web https://www.marco-poli.it, dove sono raccolti ricordi e testimonianze legate all’insegnante che ha lasciato una traccia indelebile non soltanto nel percorso di crescita di generazioni e generazioni di alunni e famiglie, ma in tanti colleghi e amici.