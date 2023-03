Dalle colombe alle donazioni per il sisma: la Quaresima benefica della Diocesi di Alba

Numerosi progetti da sostenere e tante azioni concrete da poter fare per il prossimo: la Quaresima si tinge di solidarietà e di beneficenza grazie alla Diocesi di Alba e alla Caritas Vicaria delle Langhe. Per aiutare le popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria è possibile partecipare alla Colletta attivata dalla Caritas diocesana albese attraverso un bonifico bancario, specificando nella causale “Emergenza Terremoto Turchia e Siria” DIOCESI DI ALBA – CARITAS DIOCESANA: IBAN IT97B0306922550100000001270. La raccolta diocesana culminerà con la Colletta Nazionale Indetta dalla Cei per le popolazioni colpite dal sisma per il 26 marzo, nella quinta domenica di Quaresima. È possibile anche fare un’offerta in busta chiusa nella propria parrocchia.

Un’altra proposta, nata in collaborazione con l’Ufficio Missionario della Diocesi di Alba, prevede di aiutare le Chiese Sorelle e i progetti missionari dei Fidei Donum Albesi. In molte parrocchie di Langa e Roero la Quaresima sarà all’insegna della dolcezza con la vendita delle colombe di Fra Mauro a sostegno della mensa dei poveri del Convento di Sant’Antonio da Padova di Torino e per l’inserimento lavorativo e abitativo di giovani nella Diocesi di Alba. Le colombe saranno vendute (offerta consigliata 15 euro) dopo le messe prefestive di sabato 4 e 11 marzo, o festive di domenica 5 e 12 marzo, secondo il seguente calendario:

SABATO 4 MARZO

· Ore 16 Barolo

· Ore 18 Alba - Duomo

· Ore 18.30 Cerretto Langhe

DOMENICA 5 MARZO

· Ore 8, 10.30 Alba - Cristo Re

· Ore 8, 10.30 Alba - Duomo

· Ore 8.30, 10, 11.15, 18, Alba - Moretta

· Ore 9, 10.30, 18 Alba - Divin Maestro

· Ore 11 Alba - Santa Margerita

· Ore 9, 11 Alba - San Cassiano

· Ore 8.45 Vergne

· Ore 8.45, 11, 15 Neive

· Ore 9, 11 Priocca

· Ore 9.30 Arguello

· Ore 10 Novello

· Ore 11 Lequio Berria

· Ore 11.15 Mango

SABATO 11 MARZO

· Ore 18 Diano d’Alba

DOMENICA 12 MARZO

· Ore 9 Albaretto Torre

· Ore 9.30 Benevello

· Ore 10-17 Grinzane Cavour

· Ore 10-17 Diano d’Alba

· Ore 10 Verduno

· Ore 10 Castiglione Falletto

· Ore 11 Montelupo Albese

· Ore 18.30 Cerretto Langhe