Il 3 marzo i funerali dell'Appuntato Scelto Piero Capra: era di stanza a Cortemilia

Si è arreso ad una malattia che l’ha accompagnato nell’ultimo periodo della sua vita: domani (3 marzo) alle ore 15.30, nella parrocchia di Olmo Gentile (AT) si svolgeranno i funerali dell’Appuntato Scelto Piero Capra, 58 anni. L’uomo era da anni di stanza presso la caserma di Cortemilia, paese dove ha saputo farsi voler bene dalla comunità, che perde un punto di riferimento. La sua carriera si è svolta anche a Torino e Santo Stefano Belbo, prima di concludersi nel paese dell’Alta Langa.



«Piero lo conoscevo bene - afferma Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia - era una persona molto piacevole, con un grande carattere, affabile e sempre pronto ad aiutare tutti. La comunità cortemiliese perde un punto di riferimento non solo a livello legale ma anche umano. Era malato da tempo, e, anche in base all’andamento della malattia, cercava sempre di essere presente. Ora tornerà a Olmo Gentile, il suo paese natale, dove riposerà per sempre».



Piero Capra lascia la moglie Patrizia Bonomo, sindaco di Olmo Gentile, i figli Giulia e Alessandro, la sorella Claretta con Gianfranco, e il nipote Giovanni. Questa sera, sempre nella parrocchia del piccolo paese della Langa astigiana, è in programma il Santo Rosario alle ore 20.