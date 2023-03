Strage migranti: Robaldo esprime solidarietà al presidente della Provincia di Crotone

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo si unisce al lutto del collega presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, del presidente della Regione Roberto Occhiuto e di tutti i sindaci e cittadini calabresi per la tragedia del naufragio dell’imbarcazione con a bordo uomini, donne e bambini che ha segnato la popolazione. “Condividiamo il vostro profondo dolore di queste ore difficili in cui lo sgomento e anche la rabbia sono forti e vi esprimiamo tutta la nostra vicinanza, auspicando che si possano trovare presto soluzioni concrete per mettere fine a queste stragi”.