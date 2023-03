Egea ceduta ad A2A? Pulitanò: "Preoccupati per le possibili ricadute negative su Mondovì"

Da fonti giornalistiche apprendiamo della serrata trattativa in corso tra l'Egea e il colosso lombardo A2A per l'intera cessione dell'azienda piemontese al gruppo che ha sedi a Brescia e Milano. Siamo preoccupati per eventuali risvolti negativi che l'operazione potrebbe portare sul territorio di Mondovì».

A dichiararlo è Rocco Pulitanò, consigliere comunale capogruppo di Fratelli d'Italia a Mondovì. «La cessione di Egea a A2A – evidenzia Pulitanò – sarebbe dovuta alla lievitazione dei costi dell'energia, che negli ultimi tempi sono diventati insostenibili, con un debito verso i fornitori che a fine 2022 ammontava a oltre 101 milioni di euro, di cui 74 milioni già scaduti, inoltre, a fine ottobre scorso Egea aveva oltre 330 milioni di euro di crediti verso i clienti».

Il rapporto tra Egea e Mondovì è stato sancito lo scorso anno «attraverso uno degli ultimi atti della Giunta Adriano – ricorda Pulitanò – con il quale si deliberò l'acquisto di 15 azioni Egea per un totale di circa 2 mila euro, giustificato con la possibilità di partecipare alla definizione degli indirizzi strategici e di controllo nella gestione dei servizi erogati».

Tramite la società Ardea srl, da essa controllata, Egea gestisce il servizio di illuminazione pubblica in città, oltre a controllare al 100% la Tecnoedil SpA, che costituisce parte integrante delle società Alta Langa Servizi S.p.a. (che gestisce il centro raccolta rifiuti) e MondoAcqua Spa (che gestisce il ciclo idrico integrato).

«Siamo preoccupati – evidenzia ancora Pulitanò – che la possibile cessione di Egea ad A2A possa portare a sviluppi complessi, con ricadute anche sul territorio comunale su servizi essenziali alla popolazione».

Pertanto, Pulitanò assieme agli altri consiglieri di Centro destra Enrico Rosso (Ideali in Comune) e Mauro Gasco (Lega) ha presentato un'interrogazione dove si chiede «quali conseguenze potrebbero esserci per il Comune di Mondovì riguardo la governance della società