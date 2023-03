Open day per quattro alunni del Bonelli alla Dedi F.lli snc di Tarantasca

Nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, quattro studenti del corso AFM del Bonelli (Matteo Piumatti, Thomas Barbero, Giraudo Martina, Veronica Prin) hanno partecipato all’ “Open day" proposto dalla Dedi F.lli SNC di Tarantasca.



Sono state tre ore in cui, accompagnati dalla Sig.ra Bjanka Dedi, hanno visitato il negozio e il reparto produttivo dell'azienda e poi hanno avuto la possibilità di provare in prima persona a registrare fatture e a svolgere le mansioni amministrative più frequenti.



“È stata un'esperienza molto interessante e formativa- hanno commentato i quattro giovani - dato che abbiamo potuto mettere in pratica ciò che abbiamo studiato utilizzando il software aziendale. Abbiamo creato un documento di trasporto, creato una fattura partendo dai ddt e registrato i corrispettivi della giornata. Ringraziamo la società e soprattutto Bjanka per questa opportunità e per il tempo che ci hanno dedicato permettendoci di vivere questa realtà cuneese”.